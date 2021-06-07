綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

持有綠卡的中國公民老太太在中國待了一年半，近日在上海浦東機場想乘坐東航返回美國時，在機場櫃檯卻險遭拒絕登機。（東航圖片）

一名持有美國綠卡 的中國 公民，在中國待了一年多，日前返美登機時，被中國的航空公司工作人員攔下，因擔心其在入境美國時被遣返，拒絕讓其登機。最後經過三個小時溝通，並簽署免責書才順利登機，所幸入境美國時一切順利。

這名持有綠卡的中國公民老太太，在中國待了一年半，近日在上海浦東機場搭乘東航返美時，在機場櫃檯被拒絕登機。理由是她持綠卡，但已超過綠卡者不得住在美國以外的國家半年以上，否則入境美國綠卡一般會被沒收，人會被遣返的規定，並還拿著她的綠卡，專門去問美國國土安全部官員，對方說的確不行，讓老太太在機場著急得不得了，馬上聯繫在美國的女兒。

女兒在電話裡解釋說，她在中國居住期間病過一次，有病歷可資證明， 為此老太太在中國的家人，一大早去醫院取其病歷提供電子版證明。同時提供之前曾有回美機票，但因病被一度取消的證據，但櫃檯依然拒絕讓其登機。

老太太的女兒表示，當天正好有個朋友幫忙找了律師，律師說，進海關的時候，只要證明有盡力想回美國的努力就可以。她於是透過媽媽的電話和航空公司前台說話， 轉述律師說的話， 最後櫃檯讓她媽媽寫了一份免責書， 說如果到美國被遣返，後果和費用自行負責。

她很憤怒東航明明有解決的辦法， 卻沒有一開始就說明，不僅讓旅客擔驚受怕，也為其家人帶來很多麻煩，且浪費了三個小時，最後媽媽在剩下十分鐘時才順利登上飛機。

她寫了一封給美國海關中英文的信，發到媽媽的微信，讓她在入境美國時給海關看，信裡解釋為什麼滯留中國以及一度被取消的機票，但還擔心其母入境時會被關小黑屋。所幸其母在入境美國時，順利出海關，海關就是問了她媽媽在中國待了多久，她媽媽回答一年多，然後放行。