疫情長輩無法來美 新手媽App帶娃

長輩若是能來美的話，能幫忙輪流看一下孩子，新手父母們也能多一些休息時間。（小西提供）

家住洛杉磯的鮑女士2月生了孩子，在中國 的父母雖然想來幫忙，但鮑女士身邊也發生全家感染的事例，擔心疫情 因此沒有讓父母來美。「育兒嫂又很貴，我稅後到手都沒那麼多」，鮑女士乾脆自己辭職在家帶娃。不過初為人母，自然會遇到不少疑惑和問題，通常家中長輩在處理這類事件都會有一些經驗之談，但如今不能來美，只能隔著視頻乾著急。

「自己上網看吧」，鮑女士表示，微信 群裡同期生孩子的新手媽媽，很多都遇到這一問題，大家只能靠自己從網上學習經驗。因為孩子剛出生時因為雇了月嫂，她從月嫂那學了一些育兒技巧，此外看了一本書加上有微信群，而且預產期的媽媽都在互相交流。她還說，現在有中國的醫生微信諮詢服務可以在線答疑，「我也經常『騷擾』我的小兒科醫生」。

長輩若是能來美的話，能幫忙輪流看一下孩子，新手父母們也能多一些休息時間。（小西提供）

「經驗那肯定是沒有的，書也都沒來得及買 ，就只能照著App來學」，新手媽媽何女士也是年初喜得貴子，父母在中國也很著急，但因疫情暫停了護照更換業務，一直無法來美看孫子。雖然網上也有足夠多的知識，但一些經驗和心態終歸是要過來人才有。一天寶寶有些咳嗽，夫婦倆便驚慌失措地帶著孩子去醫院，結果醫生表示並無大礙，只是空氣太乾燥而已。她表示若是帶過孩子的人，遇到這些情況就不會這麼緊張，「還有就是會遠程求助家裡的親戚朋友們，他們比較有經驗，也會讓你比較安心」。

●最難不是知識是體力

不過鮑女士認為，最難的其實不是這些知識和經驗，而是體力，畢竟長輩若在的話能幫忙輪流看管一下孩子。她表示丈夫雖然在家遠程上班，但最近有項目在手上也很忙，因此除非緊急，她也不願打擾丈夫。

「多一個人的話，肯定我們休息的時間能多一些」，3月剛生了孩子的90後新手媽媽小西也感嘆道，「平時又要帶娃又要幹活很難搞，基本要等娃睡著的那40分鐘抓緊時間幹活」。最近孩子打完疫苗後發燒，谷歌、網絡文章等都能給她答疑解惑，但實際操作還是要靠自己。微信媽媽群裡這樣的新手媽媽很多，「半夜餵奶的時候刷手機在群裡面吐槽了兩句，好多別的媽媽都冒泡了」，「基本看過了洛杉磯凌晨每個時間的天空」。她和丈夫最近雇了幾天老美的臨時保母（baby sitter），雖然只是陪孩子玩耍也不做家務，但也讓她能鬆口氣休息一會。

何女士也同樣因為沒人幫忙而忙得暈頭轉向。她和丈夫都在家一邊上班一邊帶孩子，但因為兩人工作每天到下午的時候都會非常忙，「我們就只能一人哄幾分鐘，輪著來」，她一邊接受採訪，一邊餵奶一邊做著手上的工作說道。不過她似乎也很有成就感，「剛開始覺得是不可能任務，但帶著帶著也就帶下來了」。

●意外收穫更好親子關係

「長輩帶太多娃就會跟他們更親」，小西認為雖然自己帶孩子辛苦，但能建立更好的親子關係，且避免許多和長輩在育兒觀念上不同的衝突。「他們在國內天天催著要拍照拍視頻啥的，有時候催太多了有點煩」，例如一次和家裡長輩視頻，兩代人因為孩子之後吃輔食了還餵不餵奶的事情爭吵起來，「長輩育兒觀念比較陳舊」。

她笑說幸好長輩來不了。此外就算長輩來美的話，常常不太會快速建立自己的生活和社交，這也會讓做兒女的擔憂。