同一職場員工全部接種疫苗 可不戴口罩

加州職業安全與健康標準委員會允許員工在室内的工作場所不戴口罩，前提是在同一工作場所的員工都必須完全接種了冠狀病毒疫苗。（洛杉磯縣政府提供）

加州 職業安全與健康標準委員會（California Occupational Safety and Health Standards Board，Cal/OSHA ）本周通過一項有爭議的規則，允許員工在室内的工作場所不戴口罩 ，前提是在同一工作場所工作的員工都必須完全接種了冠狀病毒疫苗 。

該委員會表示，這些規定只是權宜之計，他們考慮在未來幾週或幾個月內進一步放寬防疫規定。新規定預計將於6月15日生效，同一天，加州將更廣泛地放鬆社交場合的口罩和其他預防措施。

不過此一規定通過的過程一度出現拉鋸。加州職業安全與健康標準委員會委員會七名成員中，最初四票否決對目前的口罩令做任何改變，即維持戴口罩要求，三票認爲可以摘掉口罩。

不過委員會主席認爲，如果繼續維持口罩令，會讓雇主認爲必須遵守規定，即要求所有的員工上班時都戴口罩，沒有彈性。最後七人委員會一直修正為給企業負責人彈性要求員工上班戴或不戴口罩的權利，如果在同一場所工作的員工全部已打完疫苗，可以不戴口罩。

讓三位最初堅持口罩令的委員改變想法的是，從今年7月1日開始雇主要為員工提供N95口罩，這一要求不但代價昂貴且不切實際，還可能占用醫護人員的口罩用量。

加州職業安全與健康標準委員會決定將在6月17日進一步審議，如果沒有修正，該規則將持續到2022年初。

Cal/OSHA法規適用於該州幾乎所有工作場所，包括辦公室、工廠和零售店的工人，但在家工作或只有一名員工與其他人沒有接觸的員工除外。

但不同的行業還是有不同規定，修訂後的規則承認員工與公眾之間的主要差異，包括員工在工作場所的「累積暴露時間」比偶然的社交接觸要長。例如，餐廳服務員在工作時必須戴上口罩，但如果他們在下班時間在同一地點用餐，則可以不戴口罩。