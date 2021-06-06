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亞市租房糾紛 二房東友人指租客搭帳篷為博同情

本報記者／洛杉磯報導
陳女士和先生搭起帳篷等待二房東。（本報檔案圖）
陳女士和先生搭起帳篷等待二房東。（本報檔案圖）

本報日前報導亞凱迪亞市發生華人二房東與房客的糾紛，二人鬧到法庭，且二房東申請限制令最終被法官駁回，二房東失聯，房客陳女士在租房門口搭帳篷，苦等二房東回來開門，欲取回個人物品。針對這項報導，二房東劉女士委託友人3日致電本報，稱陳女士的說法有誤導成分，希望予以澄清。

劉女士的友人葛先生表示，二房東劉女士是非常通情達理的女性，因為這場糾紛，導致心情抑鬱，才委託他澄清事實。據悉，劉女士與屋主是好友，屋主才放心讓劉女士租賃管理名下的豪宅，並打理有關事務。劉女士作為二房東將住宅分租，也是得到屋主允許，而且房客陳女士租屋時事先也知情。

陳女士與其先生分租前，房客都是單身女性，但二房東劉女士考慮到陳女士的難處，才允許與其先生一起分租。而且陳女士和她的先生還帶了一隻寵物狗，應該說對陳女士是破例了。但過了不長時間，陳女士與其他房客發生糾紛，導致這些女性房客紛紛退租。

葛先生說，劉女士與先前房客都是口頭協議，從未有過書面合同，但也從未有過紛爭，大家都按時繳納房租。到了3月下旬，陳女士在未事先告知劉女士的情況下，私自更換租屋門鎖，但劉女士4月下旬在事先告知陳女士將去催繳房租時，才意外發現陳女士換鎖行為。而陳女士在門前搭起帳篷，純屬想博得同情，做樣子給公眾看。

葛先生說，目前屋主與二房東劉女士已經解除租約，關於出租屋的一切事宜由第三方管理公司負責。至於陳女士要想從出租屋內取回個人物品，及相關拖欠房租事宜，請她與第三方管理公司聯絡。劉女士因為與陳女士發生租屋糾紛，心情很不好已經無法正常表達自己的心情，因此她委託他代為轉達，希望大家在疫情中面對各種困擾，互相理解，無論發生任何事情都能理性對待。

對於劉女士委託友人向本報澄清「事實」的說法，陳女士表示，最初租屋時，劉女士並未明確說自己是二房東，且表示自己是房主，買房款也是自己的。劉女士對陳女士和先生租屋並帶一隻寵物犬，也知情，後來並主動發微信表達同意，因此她在原來月租金基礎上還多加了100元。至於她換門鎖雖然未事先告知劉女士，但諮詢過律師。

陳女士強調，法官允許她與老公返回租屋繼續居住，但因為劉女士將住宅大門上鎖，無法進入，現在希望能找到劉女士打開房門。同時陳女士認為4月房租存在爭議，正在考慮是否通過法律解決。

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