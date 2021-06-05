兩岸飛美航班票價飆漲 長榮增加班次「天天飛」

雖然美國 疫情趨緩，但是亞洲國家疫情狀況並不樂觀，中國 航空公司繼續執行五個一政策，不僅時常有航班取消，且機票價格一路攀升到經濟艙單程要6000多元的高價。台灣方面，華航6月是一周一班的謹慎節奏，而長榮航空則改為一日一班。

中國的航空公司繼續執行五個一政策，圖為南方航空值機櫃檯。（南航提供）

據不完全統計，中國目前執飛美國航線的四家航空公司，每周共有七班，而美國的三家航空公司保持每周十班的穩定節奏。同時因為中國政府不允許從美國飛中國的旅客轉機，只能選擇直飛，導致從美國飛中國的機票洛陽紙貴。

機票業者嚴先生表示，現在6月一張經濟艙單程機票可能要6000元到7000元，且因為限制座位還有航班取消，機票很難買到，通常要提前一個半月才能買到，不然只能花1萬元去買公務艙或超經艙。旅客去一次中國金錢壓力巨大，機票費用加上隔離費用，全程估計要上萬元。

嚴先生說，相比之下，從中國飛美國因為沒有轉機限制，機票價格要相對合理一些，通常在首爾或者日本轉機飛洛杉磯 ，經濟艙單程票價在1500元到2000元左右，比直飛要便宜三分之二。目前主要客人都是要返校回美的留學生，F1簽證的留學生及其親屬及OPT學生，8月1日起可在開學前30天返回美國無需隔離。

因為台灣疫情日益嚴重，中華航空6月基本保持每周一班。華航地區營業經理李宜真表示，華航6月洛杉磯出發的日期是 6月5日、10日、15日、22日和29日，安大略出發的是6月10日和24日。在7月是一周兩班的節奏，每周二和周六，8月會是一周三班，每周二、周四和周六，不過7月和8月都沒有安排安大略出發，都集中在洛杉磯。

關於票價部分，李宜真表示，現在台北出發比洛杉磯出發票價昂貴。台北飛洛杉磯單程經濟艙機票就要4萬5000元台幣左右（約1628美元），而洛杉磯出發往返機票大概是2000元起。現在是旺季，機票價格比2019年上漲了500元左右，預計7月中旬以後會下降到1700元以下。

而長榮航則因應市場需求增加航班，6月7日起緊急加開台北赴美國客運班次，洛杉磯航班由每周三班改為每周七班「天天飛」。