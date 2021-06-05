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1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

加州疫苗樂透 洛縣3人各中5萬

記者楊青／綜合報導
州長紐森4日抽出加州第一批15名疫苗樂透幸運中獎者，每位幸運中獎者獲得5萬元獎金。（LA Daily News）
州長紐森4日抽出加州第一批15名疫苗樂透幸運中獎者，每位幸運中獎者獲得5萬元獎金。（LA Daily News）

加州4日抽出疫苗接種樂透的第一批幸運者，15名已注射至少一針疫苗的幸運者，每人獲得5萬元。當天抽出的幸運者中三人來自洛杉磯縣，一人來自橙縣。下一批5萬元的抽獎將在6月11日（下周五）舉行。十名最大獎的幸運者將在6月15日產生，每人將獲得獎金150萬元。

加州政府27日宣布總獎金1億1650萬元的抽獎活動，已施打疫苗的居民都有資格參與，洛杉磯加碼職業籃球、冰球、足球的主場季票。這項名為「打疫苗就贏」（Vax for the Win）的樂透抽獎，最大特獎是150萬元十名，頭獎5萬元30名，200萬名普獎可獲得50元現金或禮券。全加州2150萬已打疫苗的12歲以上居民，都有資格參加抽獎。

此次抽獎將以樂透抽獎的方式產生。十名150萬元的中獎幸運者，將於6月15日在加州已打至少一針疫苗的人群中抽出，但附加的條件是，合法參與人必須是12歲以上的疫苗接種者。

30名5萬元的現金獎，分別在6月4日和6月15日兩個星期五抽出。抽獎將在12歲以上、已至少打了一針疫苗的人群中進行，一旦中獎人完成疫苗注射，即可獲得一次性的獎金發放。

按加州政府規定，移民身分不影響獲獎資格。抽獎名單出爐後，加州公共衛生廳將通知中獎人，獎金由加州主計長辦公室開出支票，但如果獲獎人有欠稅、子女撫養費或留置權等問題，可能會影響實際收到的金額。抽獎過程不會公布中獎人姓名。

從5月27日開始，首批200萬符合條件並接種疫苗的加州居民，將額外獲得一張50元的現金預付卡，或Kroger、Ralphs、Food 4 Less和 Foods Co.、Safeway、Albertsons、Vons、Pavilions、Andronico的50元禮卡。該項獎勵同樣要求年滿12歲的加州居民，但監獄中的囚犯和外州居民不具備參加資格，在5月27日之前已注射疫苗的人群也不具備資格。

疫苗 加州 洛杉磯

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