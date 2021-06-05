為了打疫苗大手筆 台灣有人全家來美

有台灣民眾全家赴美打疫苗。（檔案圖片）

隨著亞洲國家疫情嚴重，出現專程來美打疫苗 的族群，甚至有航空公司加班因應需求。不過兩岸民眾和不同階層民眾對赴美打疫苗的態度大不同，有全家赴美打疫苗的台灣 明星富豪，也有無法負擔疫苗之旅的普通台灣民眾，而多數大陸民眾則選擇在中國打疫苗。

近日台灣媒體報導，由於台灣疫苗施打議題發燒，包括留學生、在台美國 人、想到美國打疫苗的民眾，紛紛搶機票想飛到美國施打疫苗，並已形成一股熱潮。長榮航空還因此加班，改為每日一班，票價也比疫情前的淡季翻了三倍。

南加華人天恩最近在準備接待，要來美國打疫苗的台灣明星朋友一家人。她說，朋友全家要來美國接種疫苗，計劃在聖荷西打第一針，在洛杉磯打第二針。主要原因是朋友的小孩今年在南加大就讀二年級，之前一年都是網課，正好趁此機會，一家三口送孩子來美讀書，順便全家打疫苗。第一針是去北加探親時順便打，第二針則正好在洛杉磯給孩子安置的時候打。

天恩表示，她在台灣一些朋友只要持有有效美國簽證，且經濟實力許可都在赴美打疫苗的準備狀態。這些人在美國有房子或有親戚，他們不在意金錢而是在意時間，因為回台灣需要隔離。同時大家也在觀望台灣政府購買疫苗的意願和能力，只要有能力的人都會選擇去美國或中國大陸打疫苗，因人而異。

中華航空北美地區營業經理李宜真表示，目前華航訂位和之前差不多，看不出有人專程赴美打疫苗的特別趨勢。

也有不少台灣人礙於工作和金錢壓力，無法赴美打疫苗。華人成小姐表示，她已打了兩針莫德納疫苗，但是在台灣的家人卻沒有疫苗可打，她感到很不安，人在不同的地方，命運卻差很多。她的弟弟妹妹沒有赴美打疫苗的意願，主要是時間長開銷大，本身都有工作，沒有那麼長的假期。其次現在是暑假，來回機票是一大筆開銷，一家四口回台灣要一人一屋隔離，住隔離酒店開支巨大，薪水階級負擔不起。危難時刻，貧富差距明顯，生命宛如海裡的沙子，潮汐把人推到哪裡，誰都不知道。

相形之下，中國大陸民眾對赴美打疫苗意願平常。旅行社業者Tom劉表示，那些赴美的留學生和探親父母多數在中國打完疫苗，因為中國動員大家打疫苗措施比較嚴格，同時大家也擔心路上被感染，所以都在出發前打好中國疫苗，等到了美國當中國疫苗效果減弱後，再打美國疫苗。