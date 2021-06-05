紐森：新冠未絕跡 6月15日不會解除緊急狀態

加州州長紐森表示15日重開後仍不會解除加州的緊急狀態。（KTLA）

加州 州長紐森 6月4日表示，加州將在15日之後恢復常態生活，多數情況下民眾的行為將不再受到防疫規定的拘束。但是他還是強調，新冠病毒並未絕跡，更不會放暑假，因此他無意解除加州的緊急狀態 。此外，加州的職場口罩令將維持到明年初。

加州自2020年3月4日後進入緊急狀態。在州議會同意下，紐森得以以行政裁量權限，修改法令執行方式，或暫停法令效力。但是由於其他各州多已取消緊急狀態，恢復三權分立的正常運作，因此紐森維持緊急狀態的做法，遭到共和黨人的嚴厲批評，認為面臨罷免投票的他仍打算「行政買票」，爭取利己人氣。

加州參議會共和黨團指出，紐森在動用緊急狀態後，迄今已經發布47道行政命令，調整或暫停200項州法。他們更指出，在罷免投票成案後，紐森還發放了23億元的低收補助，同意81億元退稅，還動支1億1650萬元用於「疫苗大樂透」。紐森4日的記者會原本正是為了抽出「周五獎五萬」的15位得主，但卻被記者問到緊急狀態相關問題。

紐森面對提問的回答是，新冠病毒並未絕跡，更不會放暑假，因此他無意解除加州的緊急狀態，而且他上任後的每項決定都相當一致，沒有違背他過去數十年的作風與當年的競選承諾。

針對緊急狀態，紐森可以自行宣布解除，州議會也可以決議取消。不過，因為共和黨在議會居於弱勢，因此先前由參議員梅雷德茲（Melissa Melendez）領銜的相關決議，都在表決時遭到否決。共和黨人認為，如果紐森真的相信加州已經安全到可以重啟了，那就該放下他的專擅獨裁，回歸民主常態。

加州職業安全與健康局（California Division of Occupational Safety and Health，簡稱Cal/OSHA）通過職場口罩令維持到明年初，要求在工作場所中仍須戴口罩，除非所有員工已完全接種。