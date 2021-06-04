台積電「神山村」安置高管 成投資新標的

亞利桑納州小檔案

台積電 被譽為台灣 的「護國神山」，進駐亞利桑納州 ，讓當地華僑翹首以盼。民間甚至對其選址等訊息私下打賭，如今諸多訊息逐一披露後，台積電美國高管的住處，成為新一輪「打賭目標」。有華商表示，傳說台積電將在廠址附近，選擇一處「神山村」作為管理層的居所，僑胞們都在試圖尋找這一神秘的「神山村」。

台積電2020年5月傳出要進駐亞利桑納州的消息，在當地僑胞之間引起不小話題，甚至為相關議題發起賭注。有當地活躍的僑胞表示，第一個賭注是台積電到底會不會來。考慮到另一間台灣企業，以富士康為商標的鴻海科技，曾在2017年聲言投資100億美元，在威斯康辛州設廠。但是截至目前，仍然因為稅務減免等問題，處於雷聲大雨點小的階段。台積電此次赴美設廠，同樣大手筆，是否會走上富士康老路，讓人起疑。

不過台積電亞利桑納廠已開始動工，第一個打賭題目，也有結局。第二個賭題，是在哪裡設廠。許多僑胞曾猜測，台積電會選擇在英特爾（Intel)附近，因為可以利用後者已經建設好的生態體系，減少前期投入成本。不過最終決定，讓許多僑胞大跌眼鏡；台積電選擇在與英特爾不同方向的地點建廠，並不靠近英特爾，似打算另闢蹊徑從「零」開始，其魄力讓許多僑胞佩服。

確定設廠加上選址已定，第三個打賭的題目，就落在台積電高管住處的選址之上。有傳言稱，台積電會在附近選擇一塊風水寶地，建造「神山村」，供高階主管居住。部分當地的地產經紀，也在積極打聽「神山村」的所在，但台積電歷來低調，加之工廠2024年才量產，「神山村」恐怕短期難有雛形初現。

有當地地產經紀透露，之所以都在打聽「神山村」，是因為想提前在附近投資，台積電進駐鳳凰城，已經讓當地房地產大火，高管所居住的「神山村」附近土地，想必會火上加火。