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台積電鳳凰城打造晶片園區 拚沙漠奇蹟

記者謝雨珊／鳳凰城報導
台積電在鳳凰城市中心附近設立臨時辦公室。（讀者提供）
台積電在鳳凰城市中心附近設立臨時辦公室。（讀者提供）

台積電選擇在以大峽谷、貧瘠沙漠聞名的亞利桑納州（Arizona）落腳，打算在該州大城市鳳凰城（Phoenix）投入斥資120億美元興建晶片工廠的計畫。台積電選在一片荒土野地動土蓋廠的動作，無疑是在試圖從零到締造「沙漠奇蹟」，拼下一座晶片園區，助力鳳凰城晉升為「沙漠中的矽谷」，令當地居民非常期待。

台積電亞利桑納廠已開始動工。（讀者提供）
台積電亞利桑納廠已開始動工。（讀者提供）

目前台積電亞利桑納廠動工進展如何？

台積電總裁魏哲家日前在台積電技術論壇中指出，亞利桑納州的晶圓廠將納為台積電的晶圓21廠，該廠目前已開始動工，預定2024年量產。

非常關注台積電設廠進展的當地地產經紀表示，台積電施工進展快速，許多協力廠商已陸續進駐。他發現像是中鼎等工程已派人手在當地「紮營」，努力協助台積電打造「沙漠奇蹟」。台積電在鳳凰城市中心附近已經設立臨時辦公室，目前已有20位先遣部隊進駐。台灣預計派600位員工至美國，並會在地招聘員工。

據駐洛杉磯經濟文化辦事處處長黃敏境，日前已協助台積電簽發了300多個簽證返台受訓。這位經紀說，這批受訓人馬返台至南科的「亞州受訓中心（Arizona Training Center)」，接受少則一年、長者18個月的訓練。

魏哲家則在論壇上說，台積電亞利桑納廠動工，代表一個重要時刻，這是該公司20年來首次在美國設廠，將成為台灣本土市場之外的少數幾個生產基地。

中鼎等工程已派人手在當地「紮營」，努力協助台積電打造「沙漠奇蹟」。（讀者提供）
中鼎等工程已派人手在當地「紮營」，努力協助台積電打造「沙漠奇蹟」。（讀者提供）

湖泊供水 電也不缺

晶圓廠最重要的基礎建設包括水電。許多人好奇，半導體業不是需要大量的水嗎？為何台積電選在沙漠建廠？

麥肯錫資深合夥人Bill Wiseman受外媒採訪解析，水的成本約只占每片晶圓的幾美分而已。當地地產經紀也提到，亞利桑納州附近其實有許多湖泊，水資源由州政府所有，供水上較沒有問題。亞利桑納州是塊寶地，也不缺電，尤其台積電設廠地點在鳳凰城西北邊，英特爾（Intel) 工廠位於東南邊，不至於出現供電負荷量超載的問題。 台積電設廠地沒有地震，附近也沒有鐵路，不怕「震動」影響晶片製造。

台積電選在一片荒土野地動土蓋廠，試圖從零到有締造「沙漠奇蹟」。（讀者提供）
台積電選在一片荒土野地動土蓋廠，試圖從零到有締造「沙漠奇蹟」。（讀者提供）

台積電要如何締造「沙漠奇蹟」？

根據外媒，Bill Wiseman向《日經亞洲評論》指出，半導體製造廠商需要一個龐大的生態系統，以獲得最佳成本位置。一家公司或一家晶圓廠必須加上包括十或15家協力廠商，才能獲得世界一流、功能強大的半導體生態系統。其中也包括負責更新、維護機台的設備供應商、提供製造晶片所需的化學品，和其他材料的廠商等。擁有一個相互加強的「半導體聚落」，最為重要。

恰巧鳳凰城早在1980年，世界上最大的半導體公司英特爾（Intel) 就在鳳凰城錢德勒（Chandler）設廠，這座工廠是英特爾全球最大的製造廠，因此鳳凰城早有完整的半導體供應鏈。台積電選在亞利桑納州設廠，也許是看重當地優勢。

根據亞利桑納州商務局資料，該州有全美第四大的晶片製造雇用工數，2.2萬個工作職位直接與半導體製造有關。除了英特爾，恩智浦、高通、博通等晶片公司都在亞利桑納州設廠。

台積電 亞利桑納州 晶片

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