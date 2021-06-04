蒙市華裔市長饒影凡 宣布參選加州主計長

蒙特利公園市華裔市長饒影凡3日舉行的新聞發佈會，宣佈競選加州主計長。（記者王若然／攝影）

蒙特利公園市（Monterey Park）華裔市長饒影凡（Yvonne Yiu），3日宣布競選加州主計長（State Controller）。

主計長選舉預計在2022年6月舉行。饒影凡於2020年3月當選蒙市市議員，任期預計到2024年。她在談到參選原因時說，她希望用自己的專業知識服務加州民眾。

饒影凡的競選口號為「MMEE」，意思是「讓資金流動，促使經濟強勁。」（Move Money and Empower Economy）。她認為在後疫情時代，應當通過刺激消費的方式重振經濟。「加州主計長必須為財務狀況表達意見，保障民眾的養老金，致力促進政府的財務透明度。我相信憑藉個人獨特的觀察力及豐富的金融經驗，具備保護加州資金的能力，以確保我們的投資穩健發展。」

目前宣布2022年競選加州主計長的候選人還不多，已表明競選意願的有加州稅務委員會（California State Board of Equalization）委員Malia Cohen。在被問及與競爭對手相比是否會缺乏政治經驗時，饒影凡說，她自身的專業背景很豐富，專業能力強是她的強項，她表示選民也許會更綜合性地看待候選人。

目前加州主計長由華裔余淑婷（Betty Yee）擔任，她到2023年即任期滿兩屆，她的前任為江俊輝（John Chiang），也連任兩屆。加州主計長有任期限制，最多只能擔任兩任。

她是Charles Schwab，CitiBank的金融顧問， 的分部經理，Merrill Lynch（美林證券 ）的VP regional sales manager，在美林證券時，管理5間分行，53位國際投資顧問，及超過40億美元資產 。

饒影凡擁有超過25年的財務管理、顧問及證券法經驗，她曾任職嘉信理財（Charles Schwab）、花旗銀行（CitiBank）的金融顧問，億創理財（E*Trade）的分部經理。她擔任美林證券區域銷售經理副總裁（Merrill Lynch 的VP regional sales manager）時，管理五間分行，53位國際投資顧問，及超過40億元資產 。

饒影凡2009年開始從事個人生意，包括私募股權基金，如對沖基金、房地產私募基金等。此外，她每年都會與美國 金融業監管局（FINRA）、美國證券交易委員會（SEC） 及加州有關單位進行數次審計。

不少民選官員、社區領袖對饒影凡競選加州主計長表示支持。（記者王若然／攝影）

當天記者會有不少南加州民選官員和社區領袖與會，他們都對饒影凡競選加州主計長表示支持。他們有蒙地貝羅市（Montebello）副市長David Torres，聖蓋博市副市長丁言愉，蒙市圖書館理事Jason Dhing，饒影凡丈夫楊懷週，羅省中華會館主席廖美華，羅省中華會館副主席李金生，華埠服務中心首席執行長伍競群，角聲社區中心主任李偉強伉儷，仁濟社區醫療中心社區推廣專員伍紀因，美國華人政治聯盟葉安利，南加州中國大專院校聯合校友會會長郭文斌，香港小姐林詠嫻，美國亞洲食品公會會長佘瓊智。