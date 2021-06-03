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洛縣估8月達群體免疫 將有約80%民眾完全接種疫苗

記者謝雨珊／洛杉磯報導
洛杉磯縣公共衛生局局長費若。（衛生局官方帳號）
洛杉磯縣公共衛生局局長費若。（衛生局官方帳號）

洛杉磯縣公共衛生局局長費若指出，目前洛縣每周約有100萬人接種第一劑疫苗，若現況繼續，洛縣有望在8月達到群體免疫。也就是說，屆時約有80%民眾完全接種疫苗。根據數據顯示，目前亞裔仍是施打率最高的族裔。

洛縣接種疫苗率近期下降，不過費若對於8月達到群體免疫的目標仍抱有希望。因為據她的了解，許多人仍在觀望疫苗施打的成效，另也有部分人士是因為移民身分、疫苗費用等原因不敢去打疫苗。認為這些人在看到親朋好友打完疫苗後的狀態、社會逐漸重啟後，將會陸續接種疫苗。

費若坦言，「如何讓民眾取得疫苗」仍是該局的一大難題。除了加入備受信任的民間機構組織外，該局也推動「移動疫苗站」深入社區，讓更多民眾取得疫苗。

談到6月15日重啟計畫，費若指出，「檢測」在重啟後將變得十分關鍵。建議民眾只要出現新冠肺炎症狀，不管是否已接種疫苗，都得去接受檢測。檢測結果為陽性，該民眾必須自主隔離，以防將病毒傳染他人。未接種疫苗者若曾接觸新冠肺炎患者，同樣須接受檢測。

費若說，6月15日全面重啟後，未接種疫苗者必須戴上口罩，完成接種者可卸下口罩。不過在各大工作場合，尤其是室內辦公室，人們仍得戴上口罩，直至州政府喊停。此舉是為保護員工及顧客。另外，在室內或室外舉辦的大型活動，參與者仍得戴口罩至少至7月31日。洛縣政府在全面重啟前，將陸續釋出針對各行業給予不同的防疫規範，下周將釋出規範細節。

洛縣2日新增120例確診、九例死亡、254人染疫住院。

洛縣有望在8月達到群體免疫。（衛生局官方帳號）
洛縣有望在8月達到群體免疫。（衛生局官方帳號）

疫苗 洛縣 檢測

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