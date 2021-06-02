我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

西裔房客白住不走 華人房東反遭威脅 嚇得搬走

記者張宏／洛杉磯報導
華人聚集城市租房狀況頻出，蒙市西裔房客白住半年不走，華人房東想找律師卻被房客插刀盤中恐嚇，最終房東只得自己搬走避禍，現在此糾紛在律師處理中。（unsplash配圖）
華人聚集城市租房狀況頻出，蒙市西裔房客白住半年不走，華人房東想找律師卻被房客插刀盤中恐嚇，最終房東只得自己搬走避禍，現在此糾紛在律師處理中。（unsplash配圖）

華人社區租房狀況頻出，西裔房客白住半年不走，華人房東想找律師卻被房客插刀盤中恐嚇，最終房東只得自己搬走避禍，現在此糾紛在律師處理中。

在蒙特利公園市（Monterey Park）有華人房東被房客反客為主。來自台灣的李太太住在蒙市的一處附着式單元（PUD），日前她將房子分租給一名西裔男子，最初還比較老實，按時交房租，後來該房客開始拖欠房租，一住就是半年。李太太想盡各種辦法讓其離開，包括建議給他500元讓他搬走。這名房客爽快答應，但是錢拿到手後繼續賴著不走。不僅如此，他還整日躺在客廳沙發上講電話，一講就是一整天，讓李太太整天都不敢出房門。

眼見房客反客為主，李太太表示要找律師，結果第二天在廚房看到一把大刀插在盤子裡，威脅意味明顯。李太太擔心人身安全，趕緊搬走去和妹妹同住，同時下定決定要找律師將其趕走，目前此案還在進行中。

律師劉龍珠表示，華人社區房東房客糾紛屢見不鮮，雙方都需謹慎。但因為加州法律和法官更多偏向保護房客，所以房東通常是受害者。時常發生租客不付錢無法驅逐，找律師還被恐嚇的現象。他建議首先要簽租房合同，華人喜歡口頭協定，為了保護自身利益建議把細節都在合同裡寫清楚，如是否租約只適用於簽字的房客，而不是其他人，否則屬於擅闖民宅之類的內容。同時如房東和房客住在一起，可在房屋公共區域安裝攝像頭，在發生有人辱罵恐嚇時可作為立案證據。如發生房客對房東說，如果對方不給自己金錢補償，就告其偷稅漏稅，或者房東威脅房客不付房租就去移民局告發其身份等，這種情況可錄音，因為屬於恐嚇勒索，可將其告上法庭。

房東 華人 移民局

上一則

1年半前走失 亡妻寵兔回家 夫憶往事淚崩

下一則

華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

延伸閱讀

西裔房客白住半年 華人房東討說法被恐嚇

西裔房客白住半年 華人房東討說法被恐嚇
披薩盒要寫China寫成「Chinc」 山姆俱樂部店員出面道歉

披薩盒要寫China寫成「Chinc」 山姆俱樂部店員出面道歉
鑽石吧命案兇嫌疑徘徊現場 警方手到擒來

鑽石吧命案兇嫌疑徘徊現場 警方手到擒來
買披薩盒上寫Chinc 侮辱華人 她氣到手發抖

買披薩盒上寫Chinc 侮辱華人 她氣到手發抖
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比爾蓋茲分手嬌妻 銀髮離婚掀話題 如何避免有解

比爾蓋茲分手嬌妻 銀髮離婚掀話題 如何避免有解

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

2021-05-28 02:19
近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

2021-05-31 02:20
格蘭杜拉一隻大鳥撞進華人住家，將餐廳大玻窗撞個粉碎，玻璃濺滿屋子。（記者楊青／攝影）

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

2021-05-30 13:56
圖為謀殺案發的住宅。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧命案 華人長子弒母殺弟刀槍並用

2021-05-27 02:20
鑽石吧市鄰居們關注雙屍命案。（記者楊青／攝影）

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

2021-05-26 00:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎
世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源