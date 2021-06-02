華人二房東失聯 房客要拿走個人財物 門前搭帳篷苦等

亞凱迪亞的華人陳女士和先生搭建帳篷苦等二房東。（陳女士提供）

華人 社區租房市場亂象多，亞凱迪亞 （Arcadia）發生華人二房東 和房客糾紛，不僅鬧到法庭，且二房東限制令被駁回後失聯，房客門口搭帳篷苦等其回來開門拿走個人財物。

亞凱迪亞的華人陳女士和先生最近幾天都是在帳篷中度過的，她說，他們去年11月以1500元的價格從一個自稱是房東的華人女士手中租下亞市一棟五室六浴的獨立屋的一個房間，當時租約定的是半年，且對方要求現金支付，於是她給了三個月現金和一個月押金。之後每個月交房租時，對方都不給她收據，她為了有保障，要求對方寫收據，結果對方也只是在微信裡隨意寫一個收據。

陳女士為了心裡有底，要求改支付支票，結果發現對方取兌支票的名字和簽約名字不同，簽約的名字明顯是一個男性。因此她懷疑對方可能不是真的房東，4月追問此事時，才知道對方是二房東，對方還表示這套房子即將退掉要回中國。

陳女士表示，她決定不再支付其4月的房租，結果之後的半個多月內，先是4月22日對方以威脅恐嚇名義報警，4月25日二房東拿手機靠近他們錄影。之後二房東到巴沙迪那法院申請了一個臨時限制令，限制令上寫著陳女士和其老公毆打她。法官因為判決要求陳女士一家暫時離開二房東的房子和車一百呎的距離。當4月26日警察來執行限制令時，陳女士一家不得不先把部分財物搬到院子裡，且搬到半夜三四點，當天還下雨，導致很多東西都被澆濕。

這些天他們有時住在車裡，有時住在日租房。直到5月18日陳女士去法院反對這個限制令，二房東當時也出庭，最初還自稱只是室友關係，後來承認自己是二房東。法官最後判決限制令無效，陳女士一家可返回居住。

結果等他們回來時發現門鎖和車庫遙控器都被換掉，他們無法進入室內。第一晚他們只能住在車裡，第二晚在院子裡門洞裡搭建帳篷住下來。陳女士表示，他們在這裡等了幾天也沒看到二房東回來，且院子裡的水也被停掉。她的個人財物包括她的婚戒都還在室內，她也不知道怎麼辦。警察曾經幫忙試圖聯繫這名二房東，結果也無人接聽。她的微信也被二房東拉黑。

二房東爭議多

亞凱迪亞華人陳女士分租了一間房間，對方要求付現金且沒有收租憑證。隨後陳女士發現對方實際為二房東，就拒繳房租。雙方起了爭執，二房東透過限制令，逼使陳女士搬離，陳女士則爭取准許重返租屋，結果訴之於法成功，二房東卻溜之大吉。

租戶贏了官司，卻無新錀匙進門，仍有堆問題待解決。此案例顯示租房子千萬要訂好合約，不能大意，尤其是有二房東的情況，很容易出問題，一旦碰上後患無窮。