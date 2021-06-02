1年半前走失 亡妻寵兔回家 夫憶往事淚崩

走失的兔子又重回懷抱。（熊先生提供）

以往聽說走失的貓狗數年後回家與主人重逢，最近南加州 的華裔熊先生發現，一年前走失的寵物兔也乖乖回家。這隻兔子曾經為一年多以前去世的熊太太在病痛中帶來快樂，如今再次回家讓男主人熊先生瞬間淚崩。

據熊先生講述，28日下班回到家後，推開院子門便看到一隻可愛的垂耳小兔子。他不禁一怔，「牠像極了我家兩年前養的那隻」，於是熊先生便過去想捉住牠一看究竟。這隻兔子居然就在以前兔子窩的位置方圓幾英尺的地方轉來轉去，倒也十分乖巧，並不離開也不跑遠，熊先生輕鬆就抓到了。

隨後熊先生突然想起手機 裡有一張原來那隻兔子的照片，急忙打開手機尋找，想要對比一下斑紋確認。不過當時他想起，就在前幾天剛剛清理了手機照片，把一年以前的舊照片基本都刪除了。熊先生失望地隨手翻找，竟然發現其他照片都刪掉了，只有這張兔子照片當時下意識遲疑了一下沒有刪掉。仔細一對比身上斑紋，果然就是同一隻，「天吶！足足一年半多了，牠居然又回來了！」

兔子最近回家的模樣。（熊先生提供）

兔子早先2019年拍攝的照片，對比斑紋後確定是同一隻。（熊先生提供）

「貓、狗認家，兔子也認家嗎？」熊先生激動不已，原來因為這隻兔子讓他又想起來一年半前逝去的愛妻。他回憶，大概正是2019年夏天，有朋友搬家不能再養這隻垂耳寵物兔了，極其喜歡小動物的妻子收養了那隻小兔子。當時妻子已經被癌症 折磨了七年，而這隻乖巧的兔子憨態可掬的樣子給病中的她帶來了很多歡樂。

可是沒養幾個月，這隻小兔子就走失了，這讓妻子非常傷心。2019年底，陪伴了熊先生整整20年的愛妻，走完了她45年的人生路。經歷喪妻之痛的熊先生，一直努力以積極心態面對生活，卻沒想到時隔一年半以後，這隻兔子「似乎帶著憂傷的神情，疲憊地回來了。在牠原來的窩址上轉來轉去的，在尋找著什麼」，熊先生形容道，「我能不淚崩嗎」。

不過現實中的事情，倒並非像忠犬千里尋主那樣戲劇化。數日後熊先生得知，原來早先這隻兔子走失時，便被鄰居家孩子撿到並養起來了。如今兔子又回來，鄰居家孩子發現後又想將兔子要回。但是這隻兔子對熊先生來說意義非凡，十分不捨，「我也想好好養著牠，可是鄰居的孩子也很傷心」。熊先生十分為難，想再去購買或領養一隻補償給鄰居家，這樣能將這隻兔子留下，算是寄託了對亡妻的思念。