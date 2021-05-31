洛縣買下哈岡汽車旅館 改成遊民住所

位於哈岡南第七街1154號的汽車旅館，被洛縣政府買下作為遊民旅館，未來將轉變為永久性住房。（Google街景圖）

洛杉磯縣哈仙達岡（Hacienda Heights）Motel 6旅館 ，已被洛杉磯縣政府買下作為遊民旅館。雖然去年當地居民幾次遊行示威反對，但負責該區的洛縣 縣政委韓珍妮（Janice Hahn）最終還是批准了購買計畫。

除了哈岡Motel 6旅館，縣政府在韓珍妮的轄區另外購買分別位於長堤（Long Beach）、惠提爾（Whittier ）和諾瓦克（Norwalk）的四家Motel6旅館，安置遊民。

韓珍妮一直是汽車旅館改建的大力支持者。（韓珍妮提供）

供三餐 全天有保安

韓珍妮在書面聲明中表示，這五家汽車 旅館中，長堤有兩家，其他三個城市各有一家，可總計容納489人。每個地點都有24/7全天候保安，每天提供三餐，並設有現場管理，以確保居民獲得所需的幫助和支持。旅館的房間看起來仍然很像汽車旅館的房間，但最終將在房間內添加小廚房，並將其轉換為小公寓。

韓珍妮一直是汽車旅館改建的大力支持者，因為汽車旅館可通過快速高效的方式，增加住房數量，並將遊民帶進 室內。如果洛縣要直面無家可歸的遊民危機，汽車旅館改造是政府需要使用的創新思維。

韓珍妮去年10月27日批准該計畫，這是加州遊民門匙計畫（Project Homekey）的一部分，目的是保護因新冠病毒肆虐，處於嚴重疾病高風險中的遊民。

位於哈岡南第七街1154號的汽車旅館內部未來將改造成小公寓。（Motel 6圖片）

疫情期間，這五家汽車旅館最初用作高風險遊民的臨時住房，然後將其轉變為永久性的支持性住房。住在這裡的人需同意行為準則，購買和經營這些汽車旅館的資金，來自加州CARES Act經費。洛縣可負擔住房信託基金（Affordable Housing Trust Fund）提供的資金，將用於翻新每家汽車旅館，以便將其轉化為永久性的住房。

位於哈岡南第七街1154號的汽車旅館，地處華人相對集中的地區，曾在去年5月引起居民抵制抗議。居民擔心遊民聚集危害社區安全，且這些遊民並沒有經過犯罪背景調查。但最終未能阻止該提案被通過。