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台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

不需面談 台灣軟體工程師綠卡入手

記者謝雨珊／洛杉磯報導
近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）
近期有越來越多職業移民案件的處理速度變得快速。（本報檔案照）

身分問題一直是在美國外國人最頭痛的問題，許多人傾向於透過職業移民方式取得綠卡。來自台灣的軟體工程師許先生，目前正在北加灣區工作，去年10月底才遞交移民I-485表格調整身分，今年3月初捺完指紋，尚未經過面試，但5月初就被通知綠卡獲批准。此外，還有一件L-1簽證申請案件，遞交20多天就獲批准，過去少見。

由於連移民局的EAD/AP卡（俗稱Combo卡，EAD指的是在美國的工作許可，AP簡稱回美證）都尚未領到，等待已久的綠卡就入手，他直呼「這真是意外的驚喜。」

I-485身分調整申請，是在美國境內的外籍人士，為將其非移民身分（Nonimmigrant Visa） 調整為移民身分（Immigrant Visa，即綠卡身分） ，向移民局遞交的申請。身分調整的最大意義，就在於它是獲得綠卡的最後一步。身分調整的申請一旦獲得批准，申請人就獲得了美國永久居留權的綠卡。

按照過往多年的職業移民案件程序，許先生在遞交I-485表格、捺完指紋後，通常得等待Combo卡的發放及面試通知，綠卡才會被批准寄出，原本還得最多等上一年。沒想到許先生在遞交移民I-485表格後半年左右，沒有面試便喜得綠卡，而且這還是在川普主政時代下，誰也不敢想像的事。

移民律師許俊良表示，最近許多職業移民申請人無需面試，即取得綠卡的案件確實越來越常見，但不是全面性，每人的案件進展速度不同。

疫情積案多 加快處理

許俊良說，過往只要是透過L-1簽證申請職業移民綠卡，申請人都須經過面談才可取得綠卡。近期卻出現透過L-1申請職業移民綠卡，不需面談就拿到綠卡。這個「異常現象」可能與新冠疫情及拜登總統上任有關。拜登代表的民主黨一向對移民較友善；新冠疫情導致移民案件積壓多，若有資料較為齊全又沒問題的案件，移民官可能認為不需再經過面談拖延時間，所以加快處理累積案件。

許俊良提到，現在要求被補件的案件，相較於過往增加很多，移民局在補件過程解開了疑慮，增加了不必面談的可能。另外，職業移民案件快速處理，與送達的地方也很有關係，像洛杉磯移民局辦公室，處理案件速度可能較其他地方緩慢，因為案件比較多。

移民律師王振邦也看到類似現象，他認為這可能是拜登時代下移民局的「新氣象」，移民官在川普時代，幾乎每個案件都從嚴審理，秉持「寧可積案也不敢寬放」態度，許多案件送出後就像是掉到洞裡一樣，一去不復返。拜登總統上任後，加上疫情趨緩，移民官開始著手快速處理堆積如山的案子。

王振邦說，移民局的針對性及刁難性明顯緩和許多，不管是L-1簽證、H-1B簽證案件，或綠卡案件都如此。近期曾看到一起L-1簽證申請案件，遞交20多天就獲批准，處理速度加快很多。

律師蔡玟慧指出，移民局在網站上公布的案件處理時間並無太大變動，但實際作業明顯感覺「有在動」。

移民局 綠卡 簽證

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