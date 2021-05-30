我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增486例本土確診、21死 總病例破7000

國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

亞市商家燕窩被盜 店主不願聲張

記者邵敏／亞凱迪亞市報導
亞市商家燕窩公然被盜，店主不願聲張，警方也沒有公布嫌疑人的信息。（亞市警局臉書）
亞市商家燕窩公然被盜，店主不願聲張，警方也沒有公布嫌疑人的信息。（亞市警局臉書）

亞凱迪亞市（Arcadia）警方26日證實，5月18日（周二）亞市一家商店的燕窩被盜，由於店主心存顧慮，不願公開案件細節，警方只能提供大概信息。

據亞市警方稱，案件發生於18日下午2時37分，當時一名女子進店順手拿走了燕窩，一名男子隨即開車載著該女子離開。關於燕窩的數量、價值以及案發時的更多信息，警方稱店主不願公開更多細節。

記者前往案發現場，一名店員也證實了這起案件，「我們店前不久確實發生這件事，那天是另外一個同事值班，當時就她一個人在店裡，有一名女子進店拿了燕窩就跑。」這名店員稱只能提供這些信息，「我們老闆不願宣傳這件事情，怕對生意帶來影響，顧客如果知道我們店遭遇搶劫，可能會害怕來店裡消費。 」

社交媒體此前一直轉載這條消息，有人在亞市某華資超市所在的廣場內購物，突然有婦人高喊「搶劫」，搶匪是兩人，一男一女，共坐一輛黑車迅速逃離現場。

但亞市警方稱這起案件的定性不是搶劫案，而是盜竊案件。亞市華裔市長戴守真對於盜竊和搶劫的區別做了解釋：如果嫌疑人從店裡直接拿走東西，哪怕被店主發現了，但是若沒有發生身體直接的接觸，沒有發生財物被搶奪的過程，都算是盜竊，而不是搶劫。

對此，有民眾表示質疑，「光天化日眾目睽睽之下，公然拿走財物，還不算搶劫？這是什麼法律？太縱容壞人了。」

警方目前沒有抓獲嫌疑人，也沒有關於嫌犯的更多個人信息。此前，案發現場附近的商家在回覆本報記者查詢時曾表示，嫌疑人是假裝消費者的西裔人士。

亞凱迪亞 華裔 華資超市

上一則

黃幼平曾任教職25年 提早退休全職做市長

下一則

批評中美洲3國 南加國會議員遭死亡威脅 晚上枕槍睡覺

延伸閱讀

皇后區貝賽商業街 1小時3商店連遭竊

皇后區貝賽商業街 1小時3商店連遭竊
汽車、催化轉換器 盜竊激增

汽車、催化轉換器 盜竊激增
紐森視察VTA案發現場 強調終結槍枝暴力刻不容緩

紐森視察VTA案發現場 強調終結槍枝暴力刻不容緩
紐森視察VTA案發現場 強調終結槍枝暴力刻不容緩

紐森視察VTA案發現場 強調終結槍枝暴力刻不容緩
專挑亞裔 8竊匪跨4州偷逾50戶 汽車裝追蹤器再入室盜竊

專挑亞裔 8竊匪跨4州偷逾50戶 汽車裝追蹤器再入室盜竊
布碌崙華社轎車盜竊 警鎖定2嫌

布碌崙華社轎車盜竊 警鎖定2嫌

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24
林達雄及尹大燕夫婦。（尹大燕提供）

「再不做就沒機會」70歲華裔夫婦 開車16天橫跨美15州

2021-05-23 19:26
鑽石吧市21日深夜發生命案，一棟住宅內發現一女一男兩具屍體，警察正對案情進一步調查中。（記者楊青／攝影）

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

2021-05-22 18:31
在命案發生約12個小時後，警方於22日拖走停靠在離案發現場100米左右路邊的一輛酒紅色豐 田汽車。（記者楊青／攝影）

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

2021-05-25 02:20

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

2021-05-28 02:19
洛縣法醫辦公室在鑽石吧華裔家庭兇殺案所在的住宅大門貼上封條，不准任何人人進去。（記者啟鉻╱攝影）

南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關

2021-05-23 20:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞