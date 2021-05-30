亞市商家燕窩被盜 店主不願聲張

亞市商家燕窩公然被盜，店主不願聲張，警方也沒有公布嫌疑人的信息。（亞市警局臉書）

亞凱迪亞 市（Arcadia）警方26日證實，5月18日（周二）亞市一家商店的燕窩被盜，由於店主心存顧慮，不願公開案件細節，警方只能提供大概信息。

據亞市警方稱，案件發生於18日下午2時37分，當時一名女子進店順手拿走了燕窩，一名男子隨即開車載著該女子離開。關於燕窩的數量、價值以及案發時的更多信息，警方稱店主不願公開更多細節。

記者前往案發現場，一名店員也證實了這起案件，「我們店前不久確實發生這件事，那天是另外一個同事值班，當時就她一個人在店裡，有一名女子進店拿了燕窩就跑。」這名店員稱只能提供這些信息，「我們老闆不願宣傳這件事情，怕對生意帶來影響，顧客如果知道我們店遭遇搶劫，可能會害怕來店裡消費。 」

社交媒體此前一直轉載這條消息，有人在亞市某華資超市 所在的廣場內購物，突然有婦人高喊「搶劫」，搶匪是兩人，一男一女，共坐一輛黑車迅速逃離現場。

但亞市警方稱這起案件的定性不是搶劫案，而是盜竊案件。亞市華裔 市長戴守真對於盜竊和搶劫的區別做了解釋：如果嫌疑人從店裡直接拿走東西，哪怕被店主發現了，但是若沒有發生身體直接的接觸，沒有發生財物被搶奪的過程，都算是盜竊，而不是搶劫。

對此，有民眾表示質疑，「光天化日眾目睽睽之下，公然拿走財物，還不算搶劫？這是什麼法律？太縱容壞人了。」

警方目前沒有抓獲嫌疑人，也沒有關於嫌犯的更多個人信息。此前，案發現場附近的商家在回覆本報記者查詢時曾表示，嫌疑人是假裝消費者的西裔人士。