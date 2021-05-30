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國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

國殤日 南加海灘迎來大量人潮

編譯組／綜合報導

國殤日長周末，南加州各海灘執法人員嚴陣以待，迎接大量在過去一年中「悶壞了」的遊客。

國殤日通常標誌著一年旅遊旺季的來臨，馬里布市媒體官員Matt Myerhoff表示，在數個月以來新冠肺炎限制後，今年的海灘更加複雜。「現在已經很忙了，隨著經濟重啟，人們更渴望走出家門。」

洛杉磯市警局太平洋分局在臉書上表示，國殤日預計有大量遊客湧入，執法單位將在威尼斯和多克威勒海灘（Dockweiler Beach）派駐大量人員。

橙縣警局也與各橙縣公園合作夥伴，在該縣各海灘加強執法，縣警局也會在與警局簽訂合同的城市增加海灘巡邏。

杭廷頓海灘警局公共資訊官員Jennifer Carey表示，長假周末增加警力是標準的，「我們想確保每個人的安全。」

Myerhoff說，馬里布每年都會與市府官員、洛杉磯治安官和消防部門、洛杉磯縣海灘和港口、加州州立公園、山區休閒與保護局和加州公路巡警局等人舉行會議，以便控制人群。

許多機構在海灘、港口和州立公園增加人力，範圍擴及每周七天，在國殤日至勞工節期間，不少單位也會加強巡邏。

他並表示，今年城市要求海灘巡邏單位，提前於5月1日開始進駐，主要是有鑒於新冠肺炎疫情解除限制，海灘會提前進入擁擠階段。

相關單位會密切注意非法行為，減少酒後駕車，溺水和打架衝突等，馬里布也要求增加執法單位巡邏。

加州 洛杉磯 橙縣

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