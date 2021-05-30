長假迎遊客 商家報復性漲價 華人遊興濃荷包失血

墨西哥有很多旅遊勝地，比如天坑。（讀者提供）

南加 華人終於開玩了，國殤日（Memorial Day）長周末不少人在路上或就是準備上路。無論是一日本地遊、墨西哥 夏威夷海島遊，還是美國國內城市遊，人們都在逐漸恢復對旅遊的信心。

南加汽車俱樂部（AAA）統計長周末假期交通非常忙碌，約有280萬南加居民將會上路開展休閒旅行，與去年相比出行人次大增64％。橙縣居民孫小姐趁著長周末去波特蘭旅行，她說，一年多沒有出遊了，現在疫情好轉，正好趁著長周末出去玩幾天，放鬆一下心情。

華人陳先生一家人30日去夏威夷，他說，他們從3月就開始預訂行程，孩子們在家憋了一年多時間，實在受不了想出去。正好現在孩子放假，不過這趟夏威夷之旅價格不菲，雖然機票酒店預訂比較早，但是聽說當地車子都租不到，且去夏威夷要在出發前72小時做核酸檢測 ，他們特別跑到長堤做檢測，最便宜一個人也要90元。另外兩個島之間旅行也要再做一次核酸檢測，這趟旅行全程光是做核酸檢測就花費1000元。現在不是報復性消費，而是商家報復性漲價，想把去年的損失從顧客身上掙回來。

巴沙迪那農夫市場。（讀者提供）

旅行社業者也開始運作起來，頂級假期業者Chris李一個月前推出坦密庫拉市（Temecula）橘子採摘一日遊，反響還不錯。他說，坦密庫拉市距離洛杉磯一個半小時車程，果園主人只有周末在，所以他會在周末帶客人去採摘。行程是每人59元，包括車費和採摘門票，且每個家庭還送10磅檸檬，另外橘子是每磅2.5元。這裡的橘子很甜，所以很受客人歡迎。當地還有很多酒莊，客人採摘完畢還可去周圍小鎮吃飯、逛骨董店、酒吧，品嘗德州燒烤等。如果客人要求買酒，也會帶客人去品酒。

當地的橘子鮮嫩多汁還甘甜。（讀者提供）

他說，為保證安全，不僅一輛車內控制在十個人以下，且參團客人須出示疫苗接種證明。參加這類採摘一日遊的以本地家庭為單位，主要是父母帶小朋友去。果園還有度假屋，可舉辦婚禮和短租住宿，在當地住宿就可隨便採摘。他們未來還會推出更多本地遊產品，比如聖地牙哥、聖塔芭芭拉、中加州等，因為客人目前對酒店住宿比較擔心，更傾向當天來回。

墨西哥旅遊詢問的人數也在增加，業者李先生表示，只有該旅行社獨家提供墨西哥城和坎昆雙城的中文導遊，他們7月會和別的旅行社合作包團，預計十個人在墨西哥六天五晚住五星級酒店，團費價格在1200元。這個價格保持在疫情前的價格，但現在墨西哥當地酒店、人工都在漲價，未來也要調價。他相信旅遊會在長周末後有一個小爆發，未來還打算推出黃石公園房車營地的深度遊，讓民眾體會在黃石泡溫泉及湖上遊船等獨家體驗。

本地華人去逛當地農夫市場。（讀者提供）

文景假期業者Jefferey陳表示，現在南加旅行社多數開始賣本地巴士團，參團主要是長者居多，其他多數人還是選擇自助遊，目前還沒到完全爆發階段。因為現在成本太貴，車少人少佣金少，但油價和保險上漲，真正獲利還要靠跨境旅遊。