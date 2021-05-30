華人青年兼職做短租 獲利豐厚

Yan為每個房間設計不同的主題。（Yan提供）

華人 熱衷買房出租，雖然傳統意義上長租更省心安穩，但是轉換思維，短租更有利可圖，且有平台保障。短租業因此衍生短租達人和短租經理，華人Yan年紀輕輕，不僅管理和出租兩套自己的房子也幫助客人出租，獲利豐厚，租金可比長租多一兩倍之多。

（影音來源：記者張宏）

Yan是「愛彼迎」（Aribnb）上的超讚房東，他目前管理四套房子，其中兩套是自己的，另外兩套是幫朋友管理。他說，這四套房子主要是巴沙迪那（Pasadena）和阿罕布拉（Alhambra），做短租經理是他的副業，只要管理得當就不會佔用自己太多的時間，且利潤 遠遠大於長租。

吉普賽風格的房間很受歡迎。（Yan提供）

裝修下功夫 房價更漂亮

說起進入短租業的契機是在兩年前，他的一套房子空出來，不知道該如何處理時，從夏威夷朋友託管房子的策略得到靈感，正式進入短租行業。他說，想房源定價高就一定要前期在裝修上花功夫，像在巴沙迪那的一套房子四個房間有多種裝修風格，包括復古風、現代風、吉普賽加嬉皮的Boho風等，滿足不同審美偏好的客人。這套房子裝修費用花了2萬多元，為了節省開支他找朋友設計，自己刷牆，從淘寶買壁紙和一些個性小飾品等，讓平淡無奇的房間有了特色。再找專業的攝影師拍照，這樣放在「愛彼迎」的平台上才能吸引眼球。

Yan在愛彼迎的頁面。（Yan提供）

房間有亮點 價格會變動

在「愛彼迎」（Aribnb）Yan的出租主頁上，他的評分是五分滿分的上位圈，全都在4.5以上，且每套房源的照片都很漂亮。他說，房間的照片決定客人第一印象，所以他都是找專業攝影師拍攝。另外短租一個特點是房間價格是時常隨著季節和事件變動的，像他兩套在巴沙迪那的房子，每個房間價格每晚在70元左右，但是之前有韓國偶像團體在玫瑰碗開演唱會，房間價格瞬間就能漲到100多元。通常地點好的房子他都以房間為單位來出租，就像熱門餐廳一晚的翻桌率一樣，房間出租頻次越高，利潤越高，而地點沒那麼便利的則整套出租。每個房間也會有不同的受歡迎程度，因此價格也會有不同。

阿罕布拉華人Yan是愛彼迎上的超級房東。（記者張宏╱攝影）

規定要詳盡 監控防意外

Yan粗略計算了一下，按照房間分租的短租每月收入大概是長租的兩倍，整套出租利潤則是長租的一倍。因為他是作為副業，投入的精力有限，如果能全職做，收益會更高。為減少糾紛，他會盡可能在出租守則裡寫清各種規定，比如不能養寵物、留宿客人等。他還在公共區域安裝攝像頭方便監控一些突發狀況。他說，他在監控看到客人抽大麻，所以可很快提醒和制止。在一套分租房子裡他還安排一個常住房客作為二房東，幫助他處理一些意外狀況。同時對客人的回饋評論他也會仔細閱讀，尤其是客人關於清潔部分的評論他都會及時改進。

疫情 之後，Yan調整了出租的長度，他說，長短租結合對於突發的狀況會更穩妥有保障，不過現在疫情好轉，短租又開始活躍起來，他的房源現在全部訂到9月份。