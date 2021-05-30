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短租屋翻倍賺 金牌經理傳妙招

記者張宏╱洛杉磯報導
金牌短租經理分享租金翻倍的機密。（讀者提供）
金牌短租經理分享租金翻倍的機密。（讀者提供）

獨家乾貨！金牌短租經理分享讓你租金翻倍的機密。短租的思路完全不同於長租，本報請來金牌短租經理和大家分享獨家機密，包括如何發布房源獲得更高租金回報、如何減少不靠譜房客的風險、像酒店經理一樣思考及了解城市對短租的法規等。

（影音來源：記者張宏）

Sean楊前後管理過20多套房源，他不僅是一名經驗豐富的金牌短租經理，也是房東的培訓師。他說，現在疫情好轉，酒店價格上漲，導致短租需求上升，從現在到年底只要狀況相對不錯的短租屋都有80%的入住率。

適當軟裝修 有加分效果

他說，目前比較成熟完善的短租平台是Airbnb和Vrbo，前者面向大眾，後者走高端路線。在Airbnb發布房源前，先評估一下自己的房子是否需要升級，升級不一定是大興土木搞裝修，一些適當的軟裝修，比如換一些高檔好看的家具、增加一些特色裝飾品或者換換壁紙都能為房源吸引更多眼球，這是很多華人房東常會忽略的，但也是最快速提高房價的關鍵部分。

其次房客主要通過描述和照片來了解房源，描述盡量寫得清楚明晰，比如房子是否有電梯、地理位置的便利性等，描述最好是雙語或者多語。好看的照片也是成功的關鍵，最好找專業攝影師拍攝有溫度的照片，讓房客能在房源裡感受到當地文化。這也是為什麼房客會放棄酒店而選擇短租的主要原因，他們是想通過住宿了解當地的文化和氛圍。

短租屋照片吸睛很重要。（讀者提供）
短租屋照片吸睛很重要。（讀者提供）

慎選房客 可省很多麻煩

Sean楊表示，其實發布一套房源非常簡單，通過只需要花費20多分鐘就能發布一套房源。在選擇客人時，建議事先和客人進行溝通，藉此判斷對方是否為良民，再決定是否要將房子租給這名房客。另外，Airbnb的平台已很完善，只要房子符合當地法規和Airbnb的規定，即使發生破壞或盜竊，Airbnb平台都會有100萬元的保險賠償。發生這類狀況，建議第一時間透過照片或視頻取證，以便事後申訴。

Jay Wu也是有多年出租經驗的房產經理，他表示，每個城市對短租有不同規定，建議房東在出租前上網查詢自己所在城市短租是否合法，及出租前是否需要登記。以洛杉磯市為例，這裡短租需要事先在政府網站上登記獲得註冊號，才能在平台發布短租，且要繳付稅款。另外要注意的是，30天以下屬於短租，30天以上則屬於長租，如果發生糾紛會按照加州長租法規來處理，可能會比較麻煩，房東要特別留意。

短租屋照片吸睛很重要。（讀者提供）
短租屋照片吸睛很重要。（讀者提供）

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