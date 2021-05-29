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北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元

餐館招不到人 老闆只能自己兼洗碗工

記者王若然／洛杉磯報導
餐廳等行業面臨招工難的窘境。（本報檔案照）
餐廳等行業面臨招工難的窘境。（本報檔案照）

疫情趨緩，各種經濟行為逐漸恢復正常，但不少企業如餐館、零售業等都面臨找不到工的窘境。有餐廳業者表示，報紙上登載招工廣告一個月幾乎無人問津。餐廳平常還好，一到節假日，餐廳忙時人手根本不夠用，老闆甚至要親自上陣洗碗。

上海灘餐廳老闆鹿強說明了現在餐廳招不到員工的窘境。他說，在報紙上登了招人廣告，等了一個月，「來應徵的沒幾個。」而且來的面試者對工資「要求奇高」，還向餐廳提各種各樣的條件。

鹿強說，很多應聘者要求現金支付薪水，但這「不可能」。他的餐廳是正規企業，一定要報稅。現在餐廳最缺的是雜工類職位，如洗碗、切菜。餐廳的大廚類崗位並不缺乏，主要是這類工種工資較高，疫情期間沒有下崗，也不願拿救濟金。

餐館月薪低 不如領救濟金

鹿強說，餐廳的雜工，一個月大概兩三千元，由於與他們每個月拿到的救濟金差不多，因此沒人願意來上班。現在就連西裔也找不到，這與川普在任期間大力打擊非法移民有關。

「這個問題很麻煩，」鹿強說。雖然現在餐廳生意還未恢復到疫情前水平，但遇到母親節等大節日，餐廳根本忙不過來，很多餐廳的老闆不得不親自進廚房洗碗。

鹿強認為，目前招工怪象與政府政策關係很大。救濟金不停，就沒人來上班。他估計直到今年8、9月，餐廳是很難招上工人。不僅餐廳，職業介紹仲介裡很多行業都招不到工。

轉行種大麻 薪水高又提成

曾在餐廳工作的李女士近期在為餐廳、奶茶店等發布招人廣告。她無奈地表示，「一說要報稅就無人問津。」她認識的很多廣東餐館都招不到員工。除了員工在家領救濟金不來上班之外，還有一個原因是不少前員工都去大麻行業工作，因為大麻業薪水很高。大麻業打工仔每月可以賺5000元外加提成，老闆每月賺的要以萬元計算。

李女士還透露，這些大麻業多是非法生意。但是一旦被查，多數情況只有老闆被抓，這也是為何那些人願意冒著風險在大麻業打工。這些人有的種大麻，有的是「看場子」、有的裝修大麻屋。

根據聯邦政府數據，美國4月就業率快速降溫，非農業就業人數僅增加26.6萬人，遠低於市場預估的100萬人，也比3月時增加77萬人（修正後數字）劇減，顯示第二季開始美國景氣復甦力道出現減弱信號。目前美國至少有11位共和黨籍州長宣布提前退出聯邦失業救濟金計畫，預計這些州的長期失業者、自雇者(self-employed)和零工兼差者(gig workers)，自6月12日起，將無法領取每周300元，以及其他州政府提供的失業補助。

大麻 美國 疫情

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餐廳員工要現金 以便領失業金 老闆改為每周休一天

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