挺進美西內地 大華超市亞利桑納首開分店

進軍美西內地，大華超市首開亞利桑納分店。（大華提供）

華資超市疫情之後經濟重啓腳步迅速。全美最大華資超市集團99大華繼續挺進美西內地，亞利桑納首開分店，捷足先登豐富當地民眾餐桌與菜籃子，也為當地愈來愈多的華人 和亞裔 居民帶來更多家鄉味道。

大華亞利桑納錢德勒（Chandler, AZ）分店28日上午8時舉行隆重新張儀式，包括錢德勒市長以及多位市議員、錢德勒商會主席以及工商界代表前往祝賀剪綵。9時店門一開，大批民眾蜂擁而至，不少華人民眾表示，最近幾天就聽到媒體報導有華資超市新開，28日正好趕上周末買菜，當天特別熱鬧，第一感覺相當不錯。商家為民眾準備的各種禮物和優惠，更是給大家帶來不少驚喜。

大華總公司美西總部市場部主管Laney鍾表示，這些天各地大華超市的負責人均前往亞利桑納幫忙，希望以最佳的面貌迎接客人。她表示，疫情期間超市一直穩定發展，因此在經濟重啓的第一時間，按計畫開張新店。她表示，錢德勒大華是大華超市集團在亞利桑納州的第一家分店，該城市近年華人和亞裔人口愈來愈多。華人到哪裡，大華就開到哪裡。

大華錢德勒分店，除雜貨與南加類似外，蔬菜和水果及生鮮都將更具當地特色。開幕首日，顧客蜂擁而至。（大華提供）

錢德勒位於鳳凰城西南，兩城車程30分鐘左右，人口25萬2000，其中73.3%為白人居民，拉丁裔21.9%，亞裔8.2%。近年不少加州 居民遷移亞利桑納，作爲亞利桑納十大城市之一的錢德勒市成爲首選之地，對亞裔超市的需求也日漸明顯。

持續一年多的新冠疫情重創百業，華洋超市業幾乎一枝獨秀。Laney鍾介紹，錢德勒大華分店總面積4萬4085平方尺，販售來自世界各地超過1萬5000件商品。店內雜貨部深具亞洲特色，從特色小吃，到正宗醬料，到方便冷凍產品，應有盡有；生鮮部提供優質多樣的新鮮蔬菜和水果，產地來自本地與全球，價格可人；肉類則來自美國農業部檢查篩選的優質肉類和家禽；海鮮部通常有超過400種游水海鮮和冷凍海鮮，同時提供現場清潔、油炸與蒸煮處理免費服務；還有麵包和熟食部，隨買隨吃，經濟實惠。

大華錢德勒分店，除雜貨與南加類似外，蔬菜和水果及生鮮都將更具當地特色。（大華提供）

此外，超市內的「Eat Up!」美食區還聯合 Nine Wings、Veggie Village、 Jin Tofu Village等三家知名餐飲品牌，為顧客提供雞肉和麵食、素食、韓國美食與豆腐湯等更多選擇。

進軍美西內地，大華超市首開亞利桑納分店。（大華提供）

大華超市始創於1984年，目前成爲全美分店最多的華資連鎖超市。大華總公司負責市場開發的副總裁周振華表示，到目前爲止，大華共有53家分店，其中南加州20多家，繼亞利桑納之後，大華今年夏天還準備在北加州的佛利蒙（Fremont）和聖荷西（San Jose）再開兩家分店。