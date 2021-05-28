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1張圖：全美3321萬確診 40%民眾完成接種

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

醫師：來美疫苗之旅四處遊 易感染須小心

記者謝雨珊／洛杉磯報導
不少南加僑胞的親朋好友計劃赴美打疫苗。(unsplash）
不少南加僑胞的親朋好友計劃赴美打疫苗。(unsplash）

近日傳聞有國外人士擬組「疫苗團」來美接種疫苗，包括泰國及台灣。多團選擇入境的地點定在南加州地區，另外不少南加僑胞的親朋好友也計劃來美打疫苗，求個心安。而這趟「疫苗之旅」值不值得，來客是否會成為洛杉磯的病毒感染源？

根據美國邊境規定，外國人必須提供三天前的陰性檢驗報告才可上飛機。流行病學醫師黃重德表示，美國在隔離管制上較為鬆懈，只要有人在飛機上染疫，該人若沒在洛杉磯當地自我隔離，而是四處走動，確實會增加當地感染源。由於洛杉磯當地尚有許多人沒打疫苗在外面走動，黃重德指出，「疫苗團」遊客來訪仍有染疫風險，外出時最好還是戴口罩及與人保持社交距離。

根據台灣「豪華出國打疫苗團」的行程，疫苗團在下飛機的隔天，便計劃施打第一針疫苗。對此黃重德說，人們通常在染疫三天後，病毒才有辦法被篩檢出來，建議這些打算入境美國打疫苗的個人或團體，下飛機後最好自我隔離至少三天並進行篩檢，確定自己沒有染疫，得到自我安心，也不給當地增添麻煩。

網傳台灣「豪華出國打疫苗團」計劃打完第一針的隔天立即起程出遊。黃重德認為此舉不妥當，尤其打疫苗的隔天副作用較強烈，旅客身體狀況恐怕不適合出遊。再者，輝瑞第一劑保護作用只有40%，若在這期間到處遊玩，感染風險還是有。不過他提到，由於輝瑞疫苗是mRNA疫苗，即便旅客在飛機上被感染，仍可打疫苗，身體不會有問題。

華埠服務中心執行長伍競群也表示，自泰裔社區服務中心來信諮詢華埠服務中心後，有越來越多不同族裔的旅客致電詢問是否可打疫苗？伍競群表示，美國沒有強制隔離，現在疫情好了很多，歡迎全球各地民眾都可到該中心打疫苗。他說，民眾不需預約，可直接前往中心各處診所在場等候，目前平均等候時間約為15分鐘。洛縣公衛局官員也指出，聯邦政府沒有規定只給某個群體打，因此該中心可以給遊客施打疫苗。外國遊客來美打疫苗不違法。

疫苗 美國 台灣

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