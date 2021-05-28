爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

移民美國25年的房地產 經紀金女士，最近向本報投訴她在辦公室遭受上司言詞攻擊，並以英語不佳為由強迫她立即解職的經過。金女士認為，新冠疫情加劇了職場歧視，值得亞裔 警愓及防範。

英文名為珍妮弗的金女士表示，她大約五年前轉行房地產業，一年多前加入爾灣一家知名的連鎖房地產公司，她是公司裡唯一的亞裔房地產經紀人。3月31日下午她和房地產公司主管約好在辦公室見面，準備去拿公司大門鑰匙。沒想到白人男性上司卻拿下口罩，拍桌子大罵她英文不好，沒資格賣房子，還講出「滾回中國去」的話。當時她震驚得無言以對，走回自己的座位，結果上司繼續跟著她，並大聲指使她收拾個人物品：「現在就滾出去！」

來自台灣的珍妮弗說，移民美國這麼多年，從未被人當面歧視辱罵過，新冠疫情爆發後，她總覺得那些會在路上攻擊亞裔的多是遊民，沒想到在辦公室裡居然會發生明目張膽的歧視及言詞攻擊。更令她感到不平的是，事發當時有多位同事在場，卻沒有人站出來解圍，同事為了保住工作也不願為她作證。

珍妮弗4月2日向爾灣警局報案，根據警局的書面報告，有一名不願具名的同事，證實當天上司的確以粗暴及不專業的態度解聘珍妮弗，但是並未聽到種族歧視 的言詞。

珍妮弗表示，這件事情發生後，對她造成極大的身心衝擊，不但全身過敏、氣喘，還導致情緒沮喪，必須尋求心理醫師治療。

曾經多方尋求法律協助的珍妮弗說，她現在才知道房地產經紀是屬於獨立合約商，報稅時使用1099稅表，而不是W-2，在法律保障上不如正式僱員，也不能告上司非法解聘。而面對來自上司的言詞攻擊，可當作是職場騷擾，最有效的方法應該是當場立即報警，堅持不離開，並根據上司無理的態度向法院申請禁制令。但是由於當時她完全沒有心理準備，且顧慮個人安全，沒有錄影或錄音，對上司「莫名其妙」提出解聘也不敢正面反抗。

珍妮弗已向公平就業委員會提出申訴，她認為，亞裔碰到類似的歧視案件，可能自認倒霉就不了了之，但是她希望公開自己在職場上受到歧視的經歷，讓華人提高警覺。