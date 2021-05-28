加州打疫苗「樂透」 最高獎150萬

加州州長紐森下重本鼓勵接種，投入1億1650萬元「疫苗大樂透」。（ABC）

加州 預定將在6月15日重啟常態生活，雖然加州新冠疫苗 接種人數已達2200萬人、超過半數，但州長紐森 仍不放棄最後機會，在27日宣布啟動總獎額達1億1650萬元的「疫苗大樂透」，希望在重啟前進一步拉高接種比例。

雖然紐約、馬里蘭、俄亥俄等州已經推出類似抽獎，但紐森強調，加州版不僅是全美最大的樂透抽獎，單人最高獎150萬元。而且目標更為明確，不論是已經完成接種的、還未接種的人，都有特別獎項。

州長辦公室補充說明，在加州境內完成接種者，已經自動納入抽獎名單，還未接種的人則要在期限前趕快接種，才能獲得兩項大獎：分別是總額1500萬元的頭獎，將在6月15日抽出十位幸運兒，獎金將由這些接種完成者平分；「周五領五萬」（$50,000 Fridays）則會在6月4日與11日，共抽出30位完成接種的民眾。

另外，針對還未接種的民眾，加州將提供總額1億元購物金。宣布後才接種的前200萬人，只要在12歲以上，每人都可獲得50元的購物金。得獎者可以拿到Albertsons或Kroger的禮物卡，或等值的Mastercard，前者限店內消費，後者則到處都可使用。

紐森強調，對於尚未接種的一家六口來說，大家可以心算能領到多少錢，而且購物金是先到先得、發完為止。

至於這對已經接種的人是否有點不公平？紐森巧妙地回答，那些願意盡快接種的人，讓加州更有動力向全面重啟邁進，而且讓加州的確診率能夠成為全美最低，所以先完成接種的人，獎品就是安全感，既保護自己又保護心愛的人。