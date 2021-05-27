鑽石吧命案 華人長子弒母殺弟刀槍並用

圖為謀殺案發的住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加鑽石吧 市（Diamond Bar )上周末發生華裔母子被殺案，警方證實兇嫌是家裡長子Eric Kwan所為。目前兇嫌已經拘押，6月17日將在波莫那洛杉磯縣高等法院過堂。至於兇嫌弒母殺弟的動機，坊間猜測有多個版本，包括財務、住房糾紛，或者與大麻 種植有關；也有華人 認為兇嫌是預謀作案。但目前這些傳言均未得到警方證實。

案發地點是Kiowa Crest街1500號街區，據有鄰居說，曾經見過案發華裔家庭有兩個兒子，但大兒子（即兇嫌）並不與受害者一起居住，可能另有住處。但什麼原因導致兇殺發生，動機仍然撲朔迷離。有社區華人表示，兇嫌能對親弟弟及母親下殺手，應該是心態出了問題。是否與財務糾紛有關，目前尚無定論。有華人聯想到數年前聖谷東區曾發生一起亞裔家庭因為住房糾紛引發殺機，猜測或與住房有關。

鑽石吧市現任副市長劉敏兒（Ruth M. Low ）也表示，自警方獲悉案發住宅有種植大麻，但不確定具體種植多少株，她疑惑，難道兇殺案與大麻有關？

有華人地產經紀表示，他接觸的一些客戶，雖然知道南加聖谷部分城市環境很好，但不太希望購買該市住宅，認為部分城市有幫派活動。一些富家子弟拉幫結夥，沾染惡習，擔心子女會誤入歧途。現在不確定兇嫌就是幫派成員，警方也未表示這起兇殺案還有其他嫌犯參與。不過，有華人認為，兇手應是預謀作案，因為在突然停電期間對親人下手，感覺計畫周密，下手狠毒。

洛杉磯縣警局證實，21日晚鑽石吧華人雙屍命案當天被捕的兇嫌，為55歲死者Loretta Ho的長子，也是23歲男受害人Edward Kwan的哥哥Eric Kwan，他涉嫌用槍和刀，殺死自己的母親和弟弟，被控兩項謀殺重罪，目前保釋金定為200萬元。

洛杉磯縣警局發言人Alejandra Parra 表示，Eric Kwan現年28歲，已在案發當晚被捕。警方指出，受害母子被捅死的同時，身體也中槍。

根據鄰居之前表示，Loretta Ho和前夫育有兩名兒子，應為28歲Eric Kwan和23歲的Edward Kwan，鄰居表示之前曾聽到Loretta Ho的房屋傳出吵架聲。