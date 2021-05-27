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鑽石吧命案兇嫌疑徘徊現場 警方手到擒來

記者楊青／鑽石吧報導

鑽石吧華人雙屍命案，因為同時涉及單身母親和兒子兩條人命、大麻屋，而更顯撲朔迷離。警方25日證實，雙屍命案的兇嫌，為55歲死者Loretta Ho的長子，也是23歲男受害人Edward Kwan的哥哥Eric Kwan，兇嫌是在案發當晚警方趕到現場不久後被捕，疑似被捕人在警察到達現場偵察時，自己返回犯罪現場附近。

警方表示，類似情況以前也多次發生，犯罪嫌疑人在案發之後重新回到現場「看熱鬧」，包括一些凶殺案和一些縱火案，都有類似情況發生，也成為警方順藤摸瓜的線索。

律師鄧洪表示，警方在案發後包圍現場，通常會引起周遭民眾圍觀，媒體也會很快趕到現場，對現場的人群，警方通常會設立錄像觀察的機制，對圍觀的人群暗中觀察，過往的一些案子顯示，一些縱火犯在作案後喜歡重新回到現場觀看自己的傑作，對火情表現出不同尋常的興奮；而在一些重大的凶殺案中，凶嫌重新回到現場則往往是為了瞭解警方偵查的調查方向和進展。

鄧洪表示，從犯罪心理學角度分析，嫌犯如此「犯傻」的原因，是因為他們認為勇於出現在警方眼皮底下，不會逃之夭夭的人，不會成為警方懷疑對象。但事實上，警方同樣研究犯罪人心理，諜對諜，所以通常會將現場附近錄像觀察，從圍觀的人群中找到蛛絲馬跡，比如過度興奮，對案情發展超常關心等而引起警方懷疑，導致警方順藤摸瓜的情況屢見不鮮。

律師劉龍珠認為，犯罪嫌疑人重返犯罪現場，一方面是好奇，希望知己知彼；另一方面則是作賊心虛，希望摸清警察掌握的線索，同時看看自己有沒有留下證據，以作彌補和後續準備。

他認為，除了對案情發展表現出過度興趣，一些犯罪嫌疑人則因為在向警方旁敲側擊詢問的過程中，不自覺表現出對案情細節的過度瞭解，或者被警察反問懷疑時不自覺暴露出的驚慌，都會引起警方注意。

鄧洪表示，多年來警方也同時會採用對現場汽車車牌的觀察，以及手機定位來發現線索。比如鑽石吧發生命案後，本地民眾好奇到現場圍觀合情合理，但如果現場出現來自中加州的汽車，並在現場停留很久，就可能不同尋常。而警方也會通過車輛進一步調查車主的手機，如果該手機在案發時所在地點與凶案地點相符，問題就不尋常。

此次洛杉磯縣警方逮捕的嫌疑人，到底是回到現場看熱鬧時被警方查問發現，還是自己向警方自首而回到現場，警方目前暫不透露。

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