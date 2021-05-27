州長紐森罷免案過門檻 57%選民盼留任

加州州長紐森（Getty Images）

加州 州長紐森 的罷免案雖然跨越聯署門檻，但由無黨派「加州公共政策研究所」（PPIC）進行的最新民調 卻顯示，在可能投票的1705位選民中，57%希望紐森留任，40%希望換人做做看，3%尚未決定。

加州支持民主黨的選民本來就比較多，民調結果也反映政黨傾向。不過相較於PPIC在3月14日至23日進行的民調，5月9日至18日的民調中，支持紐森者比例未變，反對者倒是小幅增加一個百分點。

PPIC總裁巴達薩雷（Mark Baldassare）指出，最新民調結果顯示，加州親民主黨的民眾本來就占多數，因此反對罷免紐森的比例仍然維持高檔。深入分析後發現，僅有11%民主黨支持者贊成罷免，但共和黨支持者仍有78%同意罷免，獨立選民則有47%同意罷免。

對罷免案的支持度也有地域差別，內陸帝國與中央山谷最高，分別為56%與49%，濱海地區則相對較低，大洛杉磯為32%、灣區32%、橙縣42%。巴達薩雷認為，反對紐森者如果想讓罷免通過，恐怕還要更加努力拉票。

針對罷免案部分，民調其他數據顯示：只有29%的人相信，紐森下台會讓加州更好；約55%的成人認可紐森的表現，64%覺得紐森對疫情的處理妥善。

民調也發現，絕大多數加州人都認為，疫情最糟的時刻已經過去，只是非裔與拉美仍然認為接種不易。其他政治議題上，70%的人希望再發疫情補貼金，多數人也認為收入失衡的狀況仍然嚴重。