曾是亞洲舉重冠軍 港女遛狗被打劫財

30歲的林嘉儀是前香港橄欖球運動員和亞洲舉重冠軍。（取自林嘉儀Instagram）

曾是香港 女子橄欖球運動員的林嘉儀（Daniella May Lee Means）在社交媒體上表示，上周她在洛杉磯 早上遛狗時，一名男子用錘子襲擊並搶了她，她的眼眶和骨頭被打斷了。

30歲的林嘉儀是前香港橄欖球運動員和亞洲舉重冠軍，據南華早報報導，她於香港出生並成長，目前住在加州，在洛杉磯經營一家健身房。

林嘉儀周六（22日）在Instagram上發布一條自拍視頻，視頻中她一隻眼眶烏青，眼周腫脹無法睜開。她在視頻中表示「對於我來說，錄製這視頻不是一個容易的事，因為這是我從未想過的事」。

她解釋，在周二早上7點，她和狗狗布奇一起在通常早晨步行路線上散步，忽然有一個人走到她身旁毆打了她，「他用錘子做武器，索要我的包、手機 ，還威脅要打我，除非我把財物都給他。我感到困惑和難以置信，然後說，「什麼？不」。這時他擊中了我的頭部，再又一擊時，他打斷了我的眼眶骨和鼻子，這使我跌倒，手和膝蓋著地，鮮血從我的臉上湧出。我所能做的就是求他不要傷害我或布奇。他站在我上方，要求我把東西給他，這時我做了」。

林嘉儀發布一條自拍視頻講述事件過程。（Instagram視頻截圖）

林嘉儀表示，這名男子搶走財物後逃跑，她這才迅速跑開，遇到一對好心夫婦幫她打電話報警。她隨後還被送往醫院，不過並無大礙但處於震驚狀態。她表示該男子在一個小時後襲擊了另一名婦女，被警方拘捕。由於與她最初對嫌犯的描述相符，警方給她照片辨認，林嘉儀認出了涉事男子，該男子還拿著她的包和手機，找到了他用過的帶有黃色手柄的錘子。

「我真的很幸運。他本來可以拿著槍、刀，我不知道我是否很幸運，他只有『錘子』。他只打了我一次，沒有打我的眼睛，他本來可能打我的太陽穴。我完全可能會死，想想都覺得很瘋狂。我只是很感激，事情並沒有向最壞的方式發展」。

林嘉儀認為她沒有做錯任何事情，光天化日下在一條主幹道上散步，只是碰巧在錯誤的時間在錯誤的地方，遇到了錯誤的人。她隨後補充她還需要去看專科醫生，經過更多掃描檢查後，可能需要手術。