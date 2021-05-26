我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

曾是亞洲舉重冠軍 港女遛狗被打劫財

記者李雪／綜合報導
30歲的林嘉儀是前香港橄欖球運動員和亞洲舉重冠軍。（取自林嘉儀Instagram）
30歲的林嘉儀是前香港橄欖球運動員和亞洲舉重冠軍。（取自林嘉儀Instagram）

曾是香港女子橄欖球運動員的林嘉儀（Daniella May Lee Means）在社交媒體上表示，上周她在洛杉磯早上遛狗時，一名男子用錘子襲擊並搶了她，她的眼眶和骨頭被打斷了。

30歲的林嘉儀是前香港橄欖球運動員和亞洲舉重冠軍，據南華早報報導，她於香港出生並成長，目前住在加州，在洛杉磯經營一家健身房。

林嘉儀周六（22日）在Instagram上發布一條自拍視頻，視頻中她一隻眼眶烏青，眼周腫脹無法睜開。她在視頻中表示「對於我來說，錄製這視頻不是一個容易的事，因為這是我從未想過的事」。

她解釋，在周二早上7點，她和狗狗布奇一起在通常早晨步行路線上散步，忽然有一個人走到她身旁毆打了她，「他用錘子做武器，索要我的包、手機，還威脅要打我，除非我把財物都給他。我感到困惑和難以置信，然後說，「什麼？不」。這時他擊中了我的頭部，再又一擊時，他打斷了我的眼眶骨和鼻子，這使我跌倒，手和膝蓋著地，鮮血從我的臉上湧出。我所能做的就是求他不要傷害我或布奇。他站在我上方，要求我把東西給他，這時我做了」。

林嘉儀發布一條自拍視頻講述事件過程。（Instagram視頻截圖）
林嘉儀發布一條自拍視頻講述事件過程。（Instagram視頻截圖）

林嘉儀表示，這名男子搶走財物後逃跑，她這才迅速跑開，遇到一對好心夫婦幫她打電話報警。她隨後還被送往醫院，不過並無大礙但處於震驚狀態。她表示該男子在一個小時後襲擊了另一名婦女，被警方拘捕。由於與她最初對嫌犯的描述相符，警方給她照片辨認，林嘉儀認出了涉事男子，該男子還拿著她的包和手機，找到了他用過的帶有黃色手柄的錘子。

「我真的很幸運。他本來可以拿著槍、刀，我不知道我是否很幸運，他只有『錘子』。他只打了我一次，沒有打我的眼睛，他本來可能打我的太陽穴。我完全可能會死，想想都覺得很瘋狂。我只是很感激，事情並沒有向最壞的方式發展」。

林嘉儀認為她沒有做錯任何事情，光天化日下在一條主幹道上散步，只是碰巧在錯誤的時間在錯誤的地方，遇到了錯誤的人。她隨後補充她還需要去看專科醫生，經過更多掃描檢查後，可能需要手術。

30歲的林嘉儀是前香港橄欖球運動員和亞洲舉重冠軍。（取自林嘉儀Instagram...
30歲的林嘉儀是前香港橄欖球運動員和亞洲舉重冠軍。（取自林嘉儀Instagram）

香港 洛杉磯 手機

上一則

疫情緩 旅遊區租車價格飆 華商：一時失衡仍會回歸

下一則

山火與急難救援 紐森提20億預算創紀錄

延伸閱讀

亞洲舉重冠軍在洛杉磯街頭遛狗被打 一隻眼青腫睜不開

亞洲舉重冠軍在洛杉磯街頭遛狗被打 一隻眼青腫睜不開
東奧將屆 美對日旅遊警告升至4級…商界稱辦奧運堪比自殺

東奧將屆 美對日旅遊警告升至4級…商界稱辦奧運堪比自殺
女神蘇菲瑪索情變？大街遛狗泫然欲泣

女神蘇菲瑪索情變？大街遛狗泫然欲泣
目睹美國的怪現狀

目睹美國的怪現狀
疫中的狗狗

疫中的狗狗
河濱街頭濺血…華婦遛狗遭女遊民當街刺死

河濱街頭濺血…華婦遛狗遭女遊民當街刺死

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24
披薩收據。（Linda提供）

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

2021-05-19 20:42
鑽石吧市21日深夜發生命案，一棟住宅內發現一女一男兩具屍體，警察正對案情進一步調查中。（記者楊青／攝影）

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

2021-05-22 18:31
林達雄及尹大燕夫婦。（尹大燕提供）

「再不做就沒機會」70歲華裔夫婦 開車16天橫跨美15州

2021-05-23 19:26
在命案發生約12個小時後，警方於22日拖走停靠在離案發現場100米左右路邊的一輛酒紅色豐 田汽車。（記者楊青／攝影）

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

2021-05-25 02:20
哪些情況下警察可以合理使用武力？（洛杉磯縣警局）

世說新聞／亞裔男華人區遭擊斃 警槍下這些舉動做不得

2021-05-19 13:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男