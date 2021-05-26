13年前華婦命案將重審 1嫌可能獲輕判
西柯汶那市（West Covina）華裔婦女徐曉虹（Hsia Hong Hsu，亦名Michelle Chien），2008年在該市的柯汶那山莊（Covina Hills）的自住豪宅被入室搶劫者殺害，且兇嫌都被定罪之後，時隔13年，上訴法院合議庭25日有條件的推翻2008年對被告之一Christopher Stratis的判決；裁決該案如果檢察官依據加州通過的公投案因應的立法改變提出請求，將允許案發時才17歲的被告Stratis被送往少年法庭重審。
洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascón)去年12月宣誓就職後，即提出立即終止將青少年送交成人法院的特別指令，改成將在青少年司法管轄權的現有界限內對案件進行裁決或處分。加州第二區上訴法院由三名法官組成的合議庭，裁決有條件地推翻Christopher Stratis的定罪，因為在案發時他才17歲，屬於未成年，應被送交少年法庭開庭審理。
上訴法院法官在長達13頁的裁決中指出，如果沒有提出移交聽證會的動議，或是舉行移交聽證會，且少年法院裁定不會將被告移交給法院的刑事管轄權，被告的刑事謀殺定罪將按照少年法庭進行聽證和判決，少年法庭會酌情決定適當的處置方式。
2008年3月19日，被告Stratis夥同其他人殺害徐曉虹。徐曉虹在案發時發現有人進到她家，在與911接線員說話時，被19歲的柯汶那居民Christopher Santana槍擊三槍致死。
被捕的另外三名兇嫌分別18歲的艾爾蒙地居民Victor Manual Maurtua III，以及兩名未成年少女、16歲的Christine Alegre，和17歲的Megali Fernandez，都是西柯汶那居民。
Stratis之後被判一級謀殺罪成立，由於包括在入室盜竊時的特殊狀況（special circumstance），因此他最初被判處無期徒刑不准假釋，之後改判為在州立監獄服刑25年到終身監禁。當時19歲的Santana和18歲的Maurtua，被判終身監禁不准保釋。
處理此案的洛縣兇殺組警官羅森伯格表示，調查顯示Maurtua為本案主犯，而Santana在艾爾蒙地的佛羅倫斯幫中榜上有名。案發時，徐曉紅打911報警說，有人要打破玻璃窗入屋，話才說到一半，接線生就聽到槍聲，當警察趕到現場，女屋主已身中五彈身亡。現場顯示有兩槍是受害人正在打電話報案時被槍擊，受害人當時完全處於無防備狀態，亦無跡象顯示她要傷害入侵者，但歹徒還是選擇開槍，且是追擊開槍，手段極其殘忍。
徐曉虹是來自台灣的移民，死時45歲，是兩名孩子的母親。案發時她的先生從事電腦業，在南加州華裔電腦業小有名氣，因此新聞傳出後，大家都非常震驚。而徐曉虹生前曾多次陪同先生出席業界活動，每次都打扮得相當得體，有「名美女」之稱。
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