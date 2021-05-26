13年前華婦命案將重審 1嫌可能獲輕判

西柯汶那華裔婦女徐曉虹（Hsia Hong Hsu，Michelle Chien）死亡時45歲。（檔案圖）

西柯汶那市（West Covina）華裔 婦女徐曉虹（Hsia Hong Hsu，亦名Michelle Chien），2008年在該市的柯汶那山莊（Covina Hills）的自住豪宅被入室搶劫者殺害，且兇嫌都被定罪之後，時隔13年，上訴法院合議庭25日有條件的推翻2008年對被告之一Christopher Stratis的判決；裁決該案如果檢察官依據加州 通過的公投案因應的立法改變提出請求，將允許案發時才17歲的被告Stratis被送往少年法庭重審。

洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascón)去年12月宣誓就職後，即提出立即終止將青少年送交成人法院的特別指令，改成將在青少年司法管轄權的現有界限內對案件進行裁決或處分。加州第二區上訴法院由三名法官組成的合議庭，裁決有條件地推翻Christopher Stratis的定罪，因為在案發時他才17歲，屬於未成年，應被送交少年法庭開庭審理。

上訴法院法官在長達13頁的裁決中指出，如果沒有提出移交聽證會的動議，或是舉行移交聽證會，且少年法院裁定不會將被告移交給法院的刑事管轄權，被告的刑事謀殺定罪將按照少年法庭進行聽證和判決，少年法庭會酌情決定適當的處置方式。

2008年3月19日，被告Stratis夥同其他人殺害徐曉虹。徐曉虹在案發時發現有人進到她家，在與911接線員說話時，被19歲的柯汶那居民Christopher Santana槍擊三槍致死。

被告之一的Victor Manuel Maurtua。（警方圖片）

被捕的另外三名兇嫌分別18歲的艾爾蒙地 居民Victor Manual Maurtua III，以及兩名未成年少女、16歲的Christine Alegre，和17歲的Megali Fernandez，都是西柯汶那居民。

Stratis之後被判一級謀殺罪成立，由於包括在入室盜竊時的特殊狀況（special circumstance），因此他最初被判處無期徒刑不准假釋，之後改判為在州立監獄服刑25年到終身監禁。當時19歲的Santana和18歲的Maurtua，被判終身監禁不准保釋。

處理此案的洛縣兇殺組警官羅森伯格表示，調查顯示Maurtua為本案主犯，而Santana在艾爾蒙地的佛羅倫斯幫中榜上有名。案發時，徐曉紅打911報警說，有人要打破玻璃窗入屋，話才說到一半，接線生就聽到槍聲，當警察趕到現場，女屋主已身中五彈身亡。現場顯示有兩槍是受害人正在打電話報案時被槍擊，受害人當時完全處於無防備狀態，亦無跡象顯示她要傷害入侵者，但歹徒還是選擇開槍，且是追擊開槍，手段極其殘忍。

徐曉虹是來自台灣的移民，死時45歲，是兩名孩子的母親。案發時她的先生從事電腦業，在南加州華裔電腦業小有名氣，因此新聞傳出後，大家都非常震驚。而徐曉虹生前曾多次陪同先生出席業界活動，每次都打扮得相當得體，有「名美女」之稱。