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山火與急難救援 紐森提20億預算創紀錄

編譯組／美聯社沙加緬度24日電
24日在沙加緬度縣加州森林防火廳直升機基地，紐森宣布20億元的山火與急難救援計畫。（美聯社）
24日在沙加緬度縣加州森林防火廳直升機基地，紐森宣布20億元的山火與急難救援計畫。（美聯社）

加州乾旱不斷加劇，今年到目前為止發生的火災已比去年同期多出900多起。這個危險狀況促使加州州長紐森（Gavin Newsom）24日提出山火與急難救援計畫，編列的預算高達20億元創下紀錄，也比他1月時提出的金額多出一倍。

紐森24日說：「我們意識到，加州必須加強應變能力，所以我們決定今年提早做準備。」

國家乾旱應變中心（National Drought Mitigation Center）西南部協調中心（Southwest Coordination Center）表示，加州今年火災季節（通常從6月一直到秋季）山區的火災風險會高於正常時期。

監測局：加州94%地區已陷乾旱

西南部協調中心氣象學家與預報經理麥斯威爾（Chuck Maxwell）表示，美國西南部部分地區上個月的氣候涼爽濕潤，只有加州除外。美國乾旱監測局（U.S. Drought Monitor）指出，加州約有94%的地區已進入乾旱狀態，程度從中度乾旱到極度乾旱不等。

加州今年截至目前為止已發生大小約2600場火災，焚毀的土地面積接近去年同期的五倍，約24平方哩。

加州森林防火廳（Cal Fire）發言人麥莫羅（Christine McMorrow）表示，去年創紀錄的火災季節因為持續太久，延誤了他們採取「策略性焚燒」（prescribed burn）的措施。截至今年4月30日，加州已策略性焚燒了約17平方哩，比去年少了40%。

紐森說：「策略性焚燒是我們這項計畫十分重要的一部分。」紐森為策略性焚燒編列了5000萬元預算。

防火廳廳長：以策略性焚燒防火

加州森林防火廳廳長波特（Thom Porter）稱，在清除雜草叢生的地區和入侵物種的工作上，策略性焚燒是他們最佳也最具成本效益的工具。不過，他表示，加州不是每個地區都適合進行策略性焚燒，許多地區在任何情況下放火都是危險的。

策略性焚燒產生的濃煙也是一個問題，儘管防火廳已經儘量避免在靠近醫院的地區放火。此外，加州也禁止防火廳在沒有獲得批准的情況下，在私人土地上放火。這些問題意味著，防火廳在許多地區仍必須繼續依靠人力、機械和動物來清除雜草枯枝。

波特說：「一旦我們發現有可以安全放火的地區，我們就會重新進行策略性焚燒，它將是未來主要的防火工具。我們會在未來數十年中，逐步改善我們的焚燒策略，以求取得最佳的平衡點。」

這項計畫的預算還包括：4800萬元購買12架消防直升機和7架大型C-130空中灑水直升機；3400萬元在南加州成立一個新緊急應變中心，取代兩個原有的直升機基地；1億8200萬元增加33名全職消防員、雇用1399名季節性消防員，將使加州全職消防員增加到將近3400名，季節性消防員增加到將近4000名。

加州今年乾旱程度嚴重，當局提早做出應變準備。（美聯社）
加州今年乾旱程度嚴重，當局提早做出應變準備。（美聯社）

加州 紐森 預算

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