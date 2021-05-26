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洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

疫情緩 旅遊區租車價格飆 華商：一時失衡仍會回歸

記者張宏╱洛杉磯報導
洛杉磯租車市場現在屬於復甦階段，汽車租賃的業務量明顯增加。（瑞馳租賃提供）
洛杉磯租車市場現在屬於復甦階段，汽車租賃的業務量明顯增加。（瑞馳租賃提供）

疫情緩解旅遊活絡，現在汽車市場價格猛漲，尤其是旅遊地區的租車，像夏威夷一天租車價格飆升到650元，拉斯維加斯的租車價格也上漲70%到100%。華人汽車租賃業者表示，造成價格飆升的主因是車少，供需關係失衡導致，但這屬於短期現象，未來還會回歸合理價格。

瑞馳租賃業者Harrison伍表示，洛杉磯現在屬於復甦階段，汽車租賃的業務量明顯增加，但還是缺乏中國遊客這樣高端消費群體推動。現在訂單多，但是均價上不去，還是維持在每天55元到250元的價格，和疫情前差不多。客人也都是本地人，偶爾有外國遊客。客群主力集中在機場，當地業務量也是公司最大的。

洛杉磯汽車租賃市場競爭激烈，除了主流車行，還有那些私家車出租佔據低端市場的價格。這些業者將有個人保險的私家車出租給別人，價格非常便宜，疫情前是每天20元到30元左右，還有月租500多元。這種如發生事故，後果是損失慘重。

他說，旅遊城市如拉斯維加斯汽車租賃最近價格上漲一倍，尤其以經濟型SUV休旅車最受歡迎，且當地明顯缺車，為此他還從洛杉磯調了一部分車過去支援。夏威夷茂宜島的租車也相當火爆，當地任何車型每天都要650元。原因是島上租車的車子少，不租車就只能坐Uber。但Uber的費用也在50元到100元起跳，並不便宜。

不過，他認為這種火爆都是因為車源短缺造成，是暫時的，未來會回到合理價位。

疫情對汽車租賃業者衝擊巨大，90%的華人汽車租賃公司都支撐不住關門大吉，還有車行實在無力償還汽車貸款等，被迫賣車。Harrison伍表示，租車車行利潤點就是租金和車子殘餘價值，去年汽車殘餘價值損失慘重。最後只保留了經濟型和高端型兩個類別的車，未來也打算盡量輕資產，不會大舉購車，減少養車負擔。

也有汽車租賃業者轉行，華人業者胡先生去年疫情期間把車子賣掉，轉行做餐廳送外賣。他表示，去年疫情看不到希望，且汽車貸款壓力太大，就把車子全賣了，大家集體轉行做餐飲送外賣。未來疫情也有很多不確定性，感覺不會再回到以往放心安穩做生意的時候了。

對於汽車租賃價格上漲，消費者除了隨行就市，也盡量選擇開自己的車出行。華人Annie李表示，近日和朋友去北加州，以往為了免責都會選擇租車，但是因為租車價格太貴，最後還是開了自己的車，同行的朋友分攤了100多元作為汽油和磨損補貼。

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