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鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

記者楊青／鑽石吧市報導
在命案發生約12個小時後，警方於22日拖走停靠在離案發現場100米左右路邊的一輛酒紅色豐 田汽車。（記者楊青／攝影）
在命案發生約12個小時後，警方於22日拖走停靠在離案發現場100米左右路邊的一輛酒紅色豐 田汽車。（記者楊青／攝影）

21日晚發生的鑽石吧華人住宅雙屍命案，24日案情出現重大轉折，警方證實，命案住宅是一處大麻種植屋，而且兩名受害人的一名家庭成員已被捕，疑似凶嫌駕駛的汽車已被警方拖走。

來自警方的内部消息24日指出，21日晚9時半左右警方在接到911報警電話，迅速趕到現場，發現鑽石吧Kiowa Crest街1500號街區一棟單層住宅中的一男一女兩名亞裔已死亡。大批警力隨後趕往現場，封鎖附近數個街區。在此過程中，警方在現場附近逮捕一名嫌疑人。警方目前暫時未透露該嫌疑人的性別和年齡，但表示嫌疑人為兩名受害人的家庭成員。

目前有消息稱，嫌疑人是自己開車回到犯罪現場時被捕。該嫌疑人到底是回到現場看熱鬧時，被警方查問發現，還是自己向警方自首，警方目前不願透露。

警方此一説法，與本報記者22日上午在現場附近，看到一輛酒紅色的豐田汽車被拖走情況似乎吻合。當時該汽車停靠在與凶案現場相距大約100米處的路邊。汽車為艾爾蒙地汽車經銷商的車牌。汽車被拖走與案發時間相距約12小時。

警方內部消息透露，鑽石吧發生命案的此一華人民宅是大麻屋，警方在案發後進入搜證的過程中，發現了大批正在生長的大麻。不過雙屍命案是否與大麻有關，警方暫時不予置評。

鑽石吧市2016年曾發生華人美術教師與畫家夫婦雙屍命案，如今又有兩位華人遇害，引起華人社區高度關注。洛杉磯縣法醫處目前公布的消息顯示，兩名死者分別為55歲的Loretta Ho和23歲的Edward Kwan，兩人爲母子關係。法醫處目前並未指出他們的死因，洛縣警局凶殺組也未公布更多的命案細節，但表示兩人為致命性武器致死，目前本案定為雙重謀殺（double homicide）案。

2016年10月20日，來自台灣的美術教師王正隆、鍾美珠夫婦，在自家被人謀殺，兩人均被刺數十刀重傷不治死亡，慘不忍睹。該案當時是一名友人在聯絡受害人多日未果之後前往住家一探究竟，結果發現夫妻兩人已死亡多日。

21日的Loretta Ho和Edward Kwan的雙屍命案，有消息稱，也是友人多日沒有他們的消息後上門查看，發現屍體馬上報警。

鑽石吧市議員周柏華表示，最近幾天連續收到不少市民詢問，大家除了希望瞭解案子進展外，也對鑽石吧的治安表示關注。不過周柏華表示，從目前情況看，兇手是有備而來，以被害人為作案目標，這與沒有目標的隨機犯罪本質不同。

21日的雙屍案由洛縣警局凶殺組處理，希望任何知情人士提供線索，可致電洛縣警局凶殺組323-890-5500或800-222-TIPS (8477)，或http://lacrimestoppers.org。

鑽石吧 汽車 華人

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