蔘茸行疑遭搶 亞凱迪亞市治安堪憂

亞凱迪亞市「蔘茸行」被搶劫？警方未證實，但市長戴守真直言治安堪憂。（亞市警局臉書）

社交媒體近日轉傳，某居民在洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia） 杜瓦迪路上（Duarte Rd），某華資超市所在的廣場內購物，突然聽到有位婦人高喊「搶劫」。該廣場內一位商家23日表示，日前聽到該廣場一家蔘茸行被搶，但亞市警方23日未證實有搶案發生。亞市華裔市長戴守真23日表示對該案不知情，但他指出，亞市最近的治安情況確實堪憂。

戴守真說：「亞市盜竊案多發，就是因為法律不嚴格，盜賊今天先偷850元，明天再偷，只要每次不超過950元，都定不了罪。」對於目前的立法，戴守真表示很無奈，「亞市警局反應很快，一旦接到報案，就會很快出現在現場，但現在抓到人也無法處理，檢察官不起訴，警方只能放人。」

亞市市長戴守真直言亞市治安堪憂，警方接到報案後反應很快，但檢方不起訴嫌犯，警方只能放人。（亞市警局臉書）

戴守真直言，洛縣 檢察長賈斯康（George Gascon）的特別指令直接縱容了罪犯，「現在很多城市都是一樣的情況，檢察官不起訴案件，縱容嫌犯一再犯罪，正是這樣的司法環境導致治安越來越不好。」戴守真說：「我真不能理解賈斯康這樣的人怎麼會被選上檢察長，這個檢察長實在太差了，在這樣的立法環境下，我們只能自己保護自己。」

社交媒體轉載的這條消息稱，案發時間為周一，但並沒有明確具體日期，居民當時看到一輛黑車飛快逃離現場，搶匪是兩人，一男一女，之後得知是一家蔘茸行的燕窩被搶劫。

記者致電亞市警局，值班警員並沒有證實有搶案發生。不過該廣場有一位店家在回覆本報記者查詢時表示，最近的確聽到，廣場內一家新開的蔘茸行賣的燕窩，被假裝是消費者的西裔人士搶走。

本報記者致電該蔘茸行查詢有無發生搶案，接電話的男士表示要將電話轉給另一人，之後電話就被切斷，再打回去時已變成電話答錄機，未能獲該蔘茸行證實。

戴守真建議民眾盡量低調，把貴重物品藏起來，平時不要穿戴名牌服飾，不要引起注意，「開車停車時，皮包不要放在車內顯眼位置，容易被嫌犯看到並實施犯罪。」

對於商店業主，戴守真也建議不要將貴重商品放在顯眼的位置，「店主為了吸引顧客注意，通常會把貴重商品放在引人注意的地方，但這樣也會吸引嫌犯注意，從而致使盜竊、搶劫案的發生。」

戴守真市長表示，亞市政府將盡全力保護市民的生命財產安全，在各處多增加警力，「讓嫌犯多看到警察 ，就能夠有警示作用，不會那麼囂張作案。」民眾若看到任何犯罪事件，也要及時報案，哪怕不能處理，但警方的到場也會對嫌犯有一定的威懾作用。