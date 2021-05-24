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鑽石吧雙屍命案 死者是母子

記者啟鉻／鑽石吧市報導
案發住宅門上貼有洛縣法醫處的封條。（記者啟鉻／攝影）
案發住宅門上貼有洛縣法醫處的封條。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣鑽石吧市（Diamond Bar）21日晚發生華裔家庭雙屍命案，多名鄰居表示兩死者是母子。洛縣法醫處23日公布死者姓名。該案發生在華人聚居城市，引起社區各種猜測議論，但均未獲得警方證實。

據洛縣法醫處公布的兩名亞裔死者訊息，女死者是Loretta Ho，55歲；男死者是Edward Kwan，23歲。鄰居說他們是母親和兒子關係，女死者是單親媽媽。但這對母子為何被殺害，鄰居除了震驚，就是諸多疑惑。

案發住宅後院泳池似乎很久未使用。（記者啟鉻／攝影）
案發住宅後院泳池似乎很久未使用。（記者啟鉻／攝影）

本報記者23日再次到案發現場，看到住宅門上有洛縣法醫處貼的封條，禁止任何人進入。住宅後院有游泳池，雖然有水，但泳池底部存積很多污垢，似乎很久沒有人使用過。西牆外的空調壓縮機還開著，說明室內空調正在使用。靠近西邊通往後院的過道，有幾個垃圾桶，其中一個垃圾桶有少許牛奶及飲料包裝，但其它垃圾很少。

住戶垃圾桶內很少生活垃圾。（記者啟鉻／攝影）
住戶垃圾桶內很少生活垃圾。（記者啟鉻／攝影）

據一位久居鑽石吧的華人表示，兇案可能與經濟因素有關，與感情無關。被害母子聽說來自中國大陸南方城市，因為家人欠債無法償還，債主於是拿母子開刀，可憐的母子成了犧牲品。這位人士表示，據他所知，部分大陸所謂有錢人因為欠債，將家屬送到美國躲避大有人在。不過他的說法，並未經由警方證實。

雖然該社區發生重大命案，但部分鄰近居民不知道案發究竟是在哪一棟住宅。也有居民一聽到門外的是記者，並不願意打開房門，直接在門內表示拒絕受訪。

鑽石吧市華裔家庭雙屍命案住宅現場。（記者啟鉻／攝影）
鑽石吧市華裔家庭雙屍命案住宅現場。（記者啟鉻／攝影）

洛縣 鑽石吧 華人

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