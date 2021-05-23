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鑽石吧爆男女雙屍命案 鄰居稱女死者是單親媽媽

記者楊青／鑽石吧報導
鑽石吧21日深夜發生一起雙屍命案，一棟華人屋主的住宅內發現一女一男兩具屍體。警方22日全天封鎖附近街區盤問過往車輛。（記者楊青／攝影）
鑽石吧21日深夜發生一起雙屍命案，一棟華人屋主的住宅內發現一女一男兩具屍體。警方22日全天封鎖附近街區盤問過往車輛。（記者楊青／攝影）

鑽石吧21日深夜發生一起雙屍命案，一棟華人屋主的住宅發現一女一男兩具屍體。警方表示，兩名受害人均為50多歲亞裔，初步研判是一對夫婦或情侶；有鄰居稱，女苦主是一位華人單身母親，男苦主為其20多歲的兒子。這是繼四年前一對來自台灣的華人美術教師夫婦在家中被謀殺之後，發生在鑽石吧的又一起雙屍命案。

該起雙屍命案發生在21日晚9時52分左右，地點在鑽石吧1500 block of Kiowa Crest Drive的一棟華人屋主民宅。警方接到報案時，鑽石吧該區域正巧停電，不少居民表示，停電一個多小時就發生了命案，讓他們更感恐懼。

警方定性為雙重謀殺

洛杉磯縣警察局凶案組目前對此案偵辦進展保密，但洛縣警察局鑽石吧分局22日清晨4時左右給市長和市議員的案情簡報稱，警方在21日深夜9時52分左右接到一通911電話，警察趕到現場時，發現一女一男兩名成年亞裔已經死亡，目前本案定性為雙重謀殺（double homicide）。警方内部透露，死者的一名家庭成員可能涉案。

鑽石吧21日深夜發生一起雙屍命案，一棟華人屋主的住宅內發現一女一男兩具屍體。警方...
鑽石吧21日深夜發生一起雙屍命案，一棟華人屋主的住宅內發現一女一男兩具屍體。警方22日全天封鎖附近街區盤問過往車輛。（記者楊青／攝影）

在一整夜的現場搜證之後，警方22日一整天繼續查案，派出近十輛警車封鎖了附近至少兩個街區。鄰居們需要特殊説明才能進出。上午10時半左右，停靠在凶宅附近約100米處的一輛酒紅色本田汽車被警方拖走。下午1時許，洛杉磯縣法醫所派車將兩名死者的遺體運走。

發生凶案的民宅為Kiowa Crest街上一棟單層平房，現場至22日傍晚仍有黃帶隔離，一輛深色汽車和一輛白色汽車停靠在該住宅車庫前的便道上，便衣警探進進出出。附近不少華人鄰居不時前往附近查看，希望瞭解更多情況。據一位華人近鄰表示，她在疫情期間多次和女死者還有其他鄰居一起走路鍛鍊，沒想到發生這樣的事情。

鄰居稱女死者挺會交際

該位講粵語的女鄰居表示，女苦主M也會講粵語，但很多時候講普通話。據她所知，死者是一位單親母親，性格開朗，有一個成年的孩子，但她從未見過這個孩子。女鄰居感覺奇怪的是，女苦主稱自己單身，但住家前門最近經常停放多輛汽車，常常同時有三、四輛汽車停靠在她家門前便道上，包括一些小卡車，有時汽車停到鄰居草坪上，引起鄰居側目。她表示，一起走路的鄰居女伴曾因為很久沒有見到M問起原因，M說自己有時回家晚，所以和大家錯過。「看去上去她挺會交際的」。鄰居表示，大家不好意思問M從事那個行業，但似乎感覺她是不用為錢發愁的。也因為感覺自己和M不是同一類人，所以後來見面的次數就少了。對這位鄰居的說法，都未經警方證實。

凶宅曾報警 警多次到場

據華人地產經紀提供的資訊，發生命案的住宅為1981年建，2007呎，四房兩浴，兩車庫，2005年以64萬2000元購買，目前估值88萬元，屋主登記為Chi姓男子和Jin姓女子。該住宅所在的街區華人住戶超過一半。一位白人鄰居表示，當21日深夜警方到達凶案現場時，他聽到不止一名警察表示，「該房子之前也曾報過警，警員來過多次」。

22日下午洛杉磯縣法醫所汽車將受害人屍體運走。（記者楊青／攝影）
22日下午洛杉磯縣法醫所汽車將受害人屍體運走。（記者楊青／攝影）

據凶宅斜對面的一位華人鄰居表示，21日晚上該地區正好發生停電，8點47分左右他正和女朋友通電話，停電了，到處漆黑。他出門轉了一圈，10點19分左右恢復供電，不久就看到警車陸續到來，開始是一輛，最後十多輛，將整個社區包圍；警察同時用高音喇叭對著一棟民宅喊話，如果有人就舉手出來。但前後十分鐘，都沒有人出來，警察就進屋了，大家猜到可能發生了大事，但沒有想到兩條人命沒了。

該社區華人住戶比例很高，大家都對案情充滿恐懼與好奇。（記者楊青／攝影）
該社區華人住戶比例很高，大家都對案情充滿恐懼與好奇。（記者楊青／攝影）

男死者年齡 有兩種版本

到22日傍晚，洛杉磯縣警察局凶案組的消息仍維持「兩名亞裔死者，均為50多歲，凶殺，一名家庭成員涉嫌」；鄰居的版本則是受害人為一名55歲的華人單身母親和她23歲的兒子。她家的一位親友因多日沒有他們的消息，開車前來查看，才發現屋内兩人已經死亡，馬上報警。鄰居猜測，凶案可能在上周或幾天之前已經發生。

便衣警探在凶宅搜證。（記者楊青／攝影）
便衣警探在凶宅搜證。（記者楊青／攝影）

洛縣警局凶案組希望任何知情人士提供線索，可致電洛縣警察局凶案組323-890-5500或800-222-TIPS(8477)，或http://lacrimestoppers.org。

22日下午洛杉磯縣法醫所汽車將受害人屍體運走。（記者楊青／攝影）
22日下午洛杉磯縣法醫所汽車將受害人屍體運走。（記者楊青／攝影）

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