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來自台灣夫婦培育觀賞魚 荒漠農場宛如世外桃源

記者啟鉻╱河濱報導
農場養殖山羊。（記者啟鉻／攝影）
農場養殖山羊。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸沙頓海（Salton Sea）北岸，有一對年逾六旬華人夫婦，在此定居30餘年，他們經營一處農場。男主人是羅得之，曾在台灣從軍，後退伍從事農耕，至今一直經營自己喜歡的事業。女主人是徐翠華，曾是台灣一家醫院護士。兩人相守在內陸科奇拉谷沙漠社區，以養殖觀賞魚在業界聞名。

羅得之、徐翠華夫婦相守在內陸沙漠社區經營農場養殖觀賞魚30餘年。（記者啟鉻╱攝影...
羅得之、徐翠華夫婦相守在內陸沙漠社區經營農場養殖觀賞魚30餘年。（記者啟鉻╱攝影）

羅得之說，他的名字就能說明他的人生處世信條，就是「得之我幸，不得我命」一切順其自然，都是上天安排好的。對於身居荒僻的地方，遠離城市，夫妻兩人很怡然自得，從未抱怨放棄。在農場他們養殖觀賞魚百萬條，並有孔雀、山羊、烏雞，還種植桑樹、棗樹、椰棗樹、竹子，曾訪問過的友人說，這裡宛如一處世外桃源。

農場種植數百棵桑樹，收穫時節果實累累。（記者啟鉻／攝影）
農場種植數百棵桑樹，收穫時節果實累累。（記者啟鉻／攝影）

羅得之在30多年前與太太來此定居，開闢農場養殖觀賞魚。他說這裡之前有一位業者，投資養殖觀賞魚業，但未成功。他接手後，憑著他在台灣積累的經驗和自己鑽研，多年以後，事業慢慢做大，最多時有魚塘百餘個，養殖觀賞魚近400萬條。

農場養殖的觀賞魚。（記者啟鉻╱攝影）
農場養殖的觀賞魚。（記者啟鉻╱攝影）

至今他的觀賞魚已經在北美市場被消費者接受，銷路通達，即使在疫情中銷量也未受影響。他表示，他還有自己開發的稀有品種，深受客戶青睞。

羅得之說，無論他做什麼，太太都很支持，在農場兩人一個負責養魚，一個負責銷售，配合默契十足，且太太從未抱怨。徐翠華說，夫妻相處之道，是遇到問題不是先互相埋怨，而是提出解決辦法，共同迎接挑戰。

羅得之說，30多年來，他僅有一次陪著太太到中國祖籍看望親友。其它時間，他就守著農場，因為農場離不開，誰讓他喜歡這一行呢！而徐翠華也非常喜歡各種動物，有一次她收留一隻受傷小鳥，在養傷期間，小鳥可能情緒不穩，經常用嘴將身上羽毛扯掉，徐翠華就細心照顧小鳥，平常閒暇時逗小鳥，調整小鳥情緒，直到受傷小鳥康復。

在農場養殖數十隻孔雀。（記者啟鉻／攝影）
在農場養殖數十隻孔雀。（記者啟鉻／攝影）

回憶往事，羅得之侃侃而談。他雖年屆七旬，但因經常從事農場工作，享受內陸充足陽光，身體相當硬朗，精神矍鑠，思維敏捷。他說，他的爺爺羅遇安是清末廣東一位名醫，曾留學英國，雖然是中醫但也會如西醫開刀動手術，救死扶傷深受當地民眾愛戴。

他的父親並未繼承醫道，而是參加日本海軍官校。他說父親非常反感日本人。後來就加入國民革命軍海軍，駐守台灣。羅得之出生在台灣北投，高中畢業後從軍，成為憲兵，擔任總統衛兵。他在上世紀70年代初與徐翠華相識，認識七年後確定戀愛關係，最終成為夫妻。

羅得之說，退伍後他全身投入喜歡的農場事業，當時在台灣做得有聲有色。後來因對在台灣生活的未來缺乏信心，轉而與太太移民美國，最初住南加州托倫斯市。經過半年尋找合適農場地點後，最終認為內陸Mecca的一處農場最合適，於是夫妻兩人決定從此定居這裡完成喜歡的事業。

觀賞魚養殖魚塘。（記者啟鉻╱攝影）
觀賞魚養殖魚塘。（記者啟鉻╱攝影）

他說，對自己選擇從未後悔，也很感激太太一直無怨無悔陪伴自己。他說，自己的事業會堅持下去。因為這是自己一生喜歡的事情，喜歡做就要做好！

羅得之、徐翠華夫婦相守在內陸沙漠社區經營農場養殖觀賞魚30餘年。（記者啟鉻╱攝影...
羅得之、徐翠華夫婦相守在內陸沙漠社區經營農場養殖觀賞魚30餘年。（記者啟鉻╱攝影）

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