洛縣6月15日經濟重啟 大幅放寬限制

加州政府6月15日全面重啟計畫，放寬絕大部分的限制，包括取消現有的旅遊限制，並採用CDC公布的防疫規範。（歐新社）

洛杉磯 縣公共衛生局21日宣布，跟進加州政府6月15日全面重啟計畫，放寬絕大部分限制，包括取消現有的旅遊限制，並採用CDC公布的防疫規範。聲明中指出，完全接種疫苗 者在眾多場合中都不需要戴口罩；戶外的大型活動仍得遵守一些防疫規則，像是提供陰性檢測證明。洛杉磯縣現有的經濟重啟限定將自6月15日起終止。

洛縣 21日新增264例確診、15例死亡、330人染疫住院。洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）非常期待6月15日到來，這是該縣重要的里程碑。然而，目前洛縣仍有至少一半的居民尚未施打疫苗。她強調打疫苗對抗疫很有效果，並指出疫苗可預防民眾染疫，同時降低染疫出現的症狀，呼籲大家不要再等待，盡快打疫苗。

洛縣現階段繼續運營大型疫苗施打中心，但隨著疫情持續減緩，洛縣計畫讓各大疫苗施打中心「隱退」，並在8月1日前逐漸轉換型態改為「移動式疫苗診所」，將重點放在病毒傳播率較高的社區。

截至5月16日，全美施打了有超過910萬劑疫苗，超過500萬居民打了第一針。16歲及以上居民有61%接種至少第一劑、47%居民完成疫苗接種。洛縣截至5月7日，已證實有933人完全接種疫苗後仍染疫。她說，這個數字占了330萬確診人數的0.03%，933人中有71名確診患者住院，12人死亡。數據顯示，接種染疫住院機率為0.002%、接種染疫死亡機率為0.00036%。