加州預算修正案 增大學投資總額480億

州長紐森高等教育追加投資，將於用於加州大學核心校園的運作。（記者丁曙／攝影）

州長紐森（Gavin Newsom）14日公布2021-22財年預算 修正案，有關高等教育 經費，在今年1月預算草案360億元的基礎上增加120億元，使總額達到480億元；州長呼籲70％加州成年人應取得大專學歷。

州長追加高等教育總預算，其中最大一筆的投資是撥款40億元，用於建立低成本的學生住房補助計劃，擴大可負擔的學生住房選擇，應對加州大學 生的住房危機，這也是當前大學生的主要負擔。州長還建議將暑期課程的經濟援助永久提供給加州大學（UC）和加州州立大學（CSU），同時保持對當前加州獎助金計劃的承諾。

州長並稱，增加高等教育經費，希望實現70％的加州成年人取得大專或以上學位的目標。這也是紐森自2018年競選州長以來，一直倡導的教育戰略。在預算案中，州長明確表示，他與UC和CSU達成一項多年協議的意向，該協議可能會為基礎資金分配增加經費，彌合公平性差距，縮短學習時間，減少出勤成本，提高加州學生的錄取人數，增加教職員工的多樣性，使大學課程更好地適應學生和勞力市場的需求。州長並建議將UC和CSU基本資金提高到大流行之前的水平，並且補回2020年因COVID-19而削減的經費。

教育界認為，預算修正案對加州社區學院（CCC）、加州州立大學（CSU）和加州大學系統（UC）進行了重大再投資，加強了大學教育途徑，縮短了拿學位和畢業時間，同時降低了COVID-19大流行對學生的影響，受到了歡迎。

加州大學理事會主席John A. Pérez和總校長Michael V. Drake表示，州長的2021-22年預算修訂版對加州大學系統追加了超過8.07億元的最大筆投資，其中包括超過5.06億元的持續資金，用於核心校園的運營，滿足學生需求和醫學培訓。在州議會的支持下，該預算反映了早先達成的一項協議，即要完全恢復在2020年預算案中被削減的超過3億元的經費，他們表示由衷的感謝。

加州州立大學總校長卡斯楚（Joseph I. Castro）表示，州長5月修訂版預算提案，為公立高等教育和加州州立大學提供了大量的額外資金，並且包含許多有遠見的戰略，這些戰略將使加州的經濟重振旗鼓。州大提出兩項建議，一是對Humboldt州立大學進行轉型投資，加快過渡，滿足加州市場的需求；另一項是對北嶺州大投資，創建西裔服務機構（HSI）平權創新中心。

加州社區學院總校長奧克利（Eloy Ortiz Oakley）表示，州長修訂版預算案利用了加州創紀錄的收入，為社區學院學生創造了持久的機會，推動經濟復甦。通過直接撥款、增強支持服務、勞動力培訓、多樣性平等和包容計劃。追加預算投資將促進加州116所社區學院的多樣化招聘，減輕了學生住房和教科書成本，解決了許多學生無法負擔的障礙，提升學生的留校率和入學率，重新留住和吸引學生，特別是那些輟學跌幅最大的學生，並幫助他們實現教育目標。