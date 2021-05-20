鑽石吧市議會票決 不信任賈斯康

鑽石吧市議會18日晚以四票支持、一票棄權，對洛杉磯縣地檢署檢察長賈斯康（George Gascón）司法改革投下不信任票（no confidence）。（市議員周柏華提供）

鑽石吧 市議會18日晚以四票支持、一票棄權，對洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascón）司法改革投下不信任票（no confidence）。

這也是繼畢柯立維拉市（Pico Rivera）、聖塔克拉麗塔（Santa Clarita）、比佛利山（ Beverly Hills）、拉米拉達市（La Mirada）、羅斯密（Rosemead）、阿蘇薩（Azusa）、柯汶那（Covina）、蘭卡斯特（Lancaster）、惠提爾（Whittier）之後，洛杉磯縣第十個城市對賈斯康投出不信任票。

據信更多城市正在醖釀對賈斯康做出類似不信任決定，正在進行中的賈斯康罷免案更加如火如荼的在進行。

鑽石吧五名市議員出席了18日晚的市議會，除了華裔副市長劉敏兒（Ruth Low）之外，市長Nancy Lyons和周柏華（Andrew Chou）、劉珝林（Stan Liu）、Steve Tye等三位市議員全都投出對賈斯康不信任的贊成票。劉敏兒因其作爲洛杉磯縣檢察官的職業與投票 有衝突，當晚棄權沒有投票。

鑽石吧市議會當晚本來預計不到兩個小時的會議，因民眾對市議會要投票支持或反對賈斯康的司法改革議題的高度關注，延長到近四個小時，光是民眾就賈斯康上任之後以及加州近年的多項提案涉及的公共安全問題的發言，就長達兩個小時。

由於要保持社交距離，鑽石吧市議會規定當晚到市議會現場的民眾不能超過20人，結果全部額滿，而有近100位民眾通過網路參加會議並爭相發言，他們中有退休警察，也有現任的檢察官，有資深工程師，也有家庭婦女。在發言的數十人中，除兩人反對對賈斯康投不信任票之外，其餘全部支持。事實上在18日鑽石吧市議會投票之前，就有近90位民眾寫信給市議員們，表達對賈斯康上任之後的失望及其司法改革不信任，敦促市議員對其不信任投出支持票。

18日發表支持對賈斯康投不信任票的民眾，幾乎都説出了不信任賈斯康的同樣理由：他上任之後社區公共治安進一步惡化，尤其是財產犯罪增加，而作爲檢察長，他將犯罪大案化小，小案化了的做法，讓犯罪囂張，百姓憂心。一位母親表示，她的兒子被人殺害，幾年過去仍在法庭訴訟過程中，而賈斯康上任之後，不顧民意廢除加州選民通過的三振出局條例，使案中一名本來可判處終身監禁的犯人現在最多只判25年。

華裔市議員周柏華表示，公共安全是鑽石吧大多數民眾最關心的問題，一個多月前鑽石吧民眾在舉行反對仇恨犯罪遊行示威過程中，一男子開車闖入人群，當眾口出歧視狂言，證據確鑿，但賈斯康卻決定不對肇事者提出任何起訴和處罰，跌破眾人眼鏡。這一惡性事件發生在鑽石吧，不僅是明顯的種族仇恨事件，而且對民眾安全造成威脅，賈斯康的處理方式，不能讓人接受，所以他投票贊成，不信任其司法改革。

華裔市議員劉珝林也表示，公共安全是城市居民安居樂業的第一要素，他支持對賈斯康投不信任票。

鑽石吧市議會會將18日表決結果做成報告，由市長簽字後變成鑽石吧市議會正式文件，同時發送洛杉磯縣檢察長辦公室。