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賈斯康：提前釋囚 因監獄客滿

記者楊青╱洛杉磯報導
洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）19日表示，洛縣案件大量積壓，加上監獄系統人滿爲患，使得他不得不選擇提前釋放一些犯人。（記者楊青╱攝影）
洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）19日表示，洛縣案件大量積壓，加上監獄系統人滿爲患，使得他不得不選擇提前釋放一些犯人。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）19日表示，洛杉磯縣案件大量積壓，加上監獄系統人滿爲患，使得他不得不選擇提前釋放一些犯人，為重大犯罪犯人和對社會安全造成嚴重威脅的犯人騰出坐牢位置。他並認爲，用高壓懲處並不一定對改善整個社會的公共安全奏效，近年加州的一些大都會犯罪不斷上升就是例子。

賈斯康當天應聖蓋博谷商業合作聯盟（San Gabriel Valley Economic Partnership）邀請，對來自聖蓋博谷的80多位以民選官員為主的社區代表做上述表示。他表示，他的公共服務生涯超過40年，大多數工作都與公共安全有關，保護社區安全是他對大家的責任和承諾，

賈斯康表示，2020／2021年是非比尋常的一年，疫情影響所有人的生活，面對新常態下的洛杉磯，洛縣地檢署在很多情況下在司法處理上也在摸索當中。地檢署和檢察官多是以科學和數據作爲證據，而數據顯示，在疫情的一年，洛杉磯縣總體犯罪下降，在某種層度上説明他將舊金山的經驗運用到洛杉磯縣，同樣有效。

賈斯康表示，加州和洛縣的案件積壓嚴重，大量案件的審理嚴重滯後，到目前爲止，洛縣積壓的案件超過2萬宗，而去年因爲疫情關係，積壓情況雪上加霜，這些等待審理的案子中，不少是涉及人命的重大案子。目前洛縣超過3000人等待服刑，但加州和洛縣監獄人滿爲患，沒有空位。正是因爲諸多原因，監獄不得不提前釋放一些犯人。

賈斯康表示，提前釋放犯人回到社區讓不少民眾感到擔心，但這些囚犯都是經過有關部門評估之後才釋放出獄，對社區安全造成的威脅可能性很低。他說，由於監獄供不應求的關係，加州從2011年開始較大規模讓不涉及暴力犯罪的囚犯在服刑一定時間後提前出獄，但囚犯提前離開監獄不僅要符合法規，而且加州有多層評估系統，確保他們出獄後不對社會重新造成威脅。一般的程序是先由加州懲戒局將在監獄中表現良好的囚犯進行推薦，然後由假釋委員會（Proboard）審核決定是否同意提前釋放，「事實上檢察官在囚犯提前釋放方面的作用相當有限」。

賈斯康同時認爲，使用强硬處罰手段對付犯罪不見得效果良好，他舉例說，洛縣從20、30年前就開始嚴懲財產犯罪，但結果卻是每年的財產犯罪都在增加，去年，與汽車相關的盜竊案大增就是例子。他認爲，懲罰犯罪同時要考慮到經濟和社會的代價，多年來監獄愈來愈多，但犯罪並沒有得到有效懲處，是什麽原因？

不過賈斯康對其司法改革的解釋並未得到華洋民眾普遍認同。當天與會的部分民選官員表示，賈斯康以去年民眾居家避疫的特殊一年的數據説明犯罪下降，並不公允，去年是不少小偷小摸「失業」的一年，財產犯罪率自然降低；而對犯罪人士的所謂人道關懷，則是以大多數民眾的安全和利益作爲代價和冒險，相當不妥。

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）19日表示，洛縣案件大量積壓，...
洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）19日表示，洛縣案件大量積壓，加上監獄系統人滿爲患，使得他不得不選擇提前釋放一些犯人。（記者楊青／攝影）

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