阿市深夜槍響 亞裔女遭西裔男擊傷 槍手徒步逃脫

阿罕布拉市中槍女子被消防員抬上救護車送醫。（ABC7電視截圖）

阿罕布拉市（Alhambra）17日晚發生一起嚴重的槍擊 案件，一名二、三十歲的西裔男子在城市居民家門口，持槍射擊一名出來應門的女子，但目前涉案人尚未被逮捕。據小區居民稱，受傷女子應該是亞裔，約30歲，但不確定是否為華裔 。

根據阿罕布拉警察 局（Alhambra PD）18日消息，17日晚9時48分，警局調度員接到來自南貝尼投大道（South Benito Avenue）1600街區的911電話，報警者說，一個不知名的男子敲打此地一戶住所前門，叫喚一個女子的姓名；當一名女子出來應門時，該男子向她開槍射擊幾次。

阿罕布拉市一住宅門前17日晚發生槍案，一名女子中彈倒地。（ ABC7電視截圖）

然後，槍手徒步逃脫，沒有被捕。據稱，他是西裔男性，年齡在20至30歲之間，身高6呎3吋，身材壯碩，穿著黑色毛衣和藍色牛仔褲，持有半自動手槍。

據悉，受傷女子當時身中數槍後傷勢嚴重被送往醫院搶救，目前傷勢暫時穩定，沒有生命危險。嫌疑男子身分還未確定，他與被害女子之間是什麼關係，為何深夜持槍敲門射擊，警方都尚未說明。

但從警方新聞稿所稱，案發時嫌疑男子先是敲被害人家門，同時叫喚被害女子的名字，等到該女子應聲開門時，嫌疑男子開始舉槍射擊。從這個細節來看，兩人很有可能認識。

案發地點是一個新建的康斗小區，去年剛開盤，住戶大多為年輕白領，包括華裔在內的各族裔居民都有。小區看上去乾淨整潔，周圍有兩所學校，居民稱平時治安都很好。

「昨晚案發時，我聽到很大的槍聲，連著大概響了三聲。」住在小區的居民James說，「當時警察來得非常快，案件處理得也很快。」據James稱，受害女子應是亞裔，他平時在小區散步時見過多次，但彼此之間沒有交談過。 他還說，案發的這家住戶好像住著三名年輕女孩，平時出入人員比較複雜，他見到過西裔男子、非裔男子出入，判斷嫌疑人與被害人之間應該認識。

但也有鄰居稱，有個大家庭住在裡面，家庭人員眾多。

華人城市深夜槍擊案，疑亞裔女子受重傷，圖為案發小區。（記者邵敏／攝影）

對於居住的小區發生惡性案件，James坦言有些害怕，「我今天早上出門開車時就環顧四周，看看有無可疑之人，小區之前從來沒有發生過這樣的事情。」

案發當晚，小區很多居民都聽到槍聲，華人王先生稱當晚還有直升機盤旋在小區上空，「這是一個新小區，我們去年才剛搬進來，治安一向很好，從沒聽說過任何犯罪事件，發生這樣的事還是蠻可怕的，不知道槍擊原因是什麼，如果是有目的性的報復犯罪那還好，不是隨意射擊。」

華人城市深夜槍擊案，疑亞裔女子受重傷，圖為案發小區。（記者邵敏／攝影）

對於居民小區發生這樣的惡性案件，阿市華裔市議員黃幼平（Katherine Lee）表示遺憾：「阿市是一個安全的城市，很少發生槍擊案，這個案件還在進一步調查之中，嫌疑男子是不是阿市居民也沒有確定。」黃幼平提醒市民要提高警惕保護自己，「平日不要隨便開門，若聽到敲門聲，一定要先確定敲門者是誰，是不是自己熟悉的人，再決定是否開門。」