面臨罷免投票之際 紐森公布上任第一年夫婦收入：170萬

紐森上任第一年和妻子所得170萬元。(紐森推特)

加州 州長紐森 本周公開上任後第一年、即2019年度的所得資料，顯示他與妻子珍妮佛（Jennifer Siebel Newsom）當年度的所得為170萬元，比2018年度增加了約50萬元，主因是名下的酒莊與餐廳營收 增加。不過，因為紐森家通常會展期到10月才報稅，因此2020年度在新冠疫情下的收入如何仍不得而知。

紐森在競選州長前即做出承諾，上任後會按年公開所得明細。他更在上任後推動立法，並在2019年頒布實施，之後所有有意角逐州長的參選人都必須在初選前98天公開近五年的所得，並且由州務卿編撰後公開上網以供民眾查閱。不過，紐森的2019年度所得資料這次是由競選總部發布，因此只讓記者查閱10分鐘，且不得拍照。

紐森今年將面臨罷免投票，選民屆時將回答兩道問題：一，是否同意將紐森解職？二，如果同意解職，應該由誰接替。紐森選在此時公布收入，真正用意仍不得而知，但有意取代紐森的共和黨籍眾家參選人，在紐森公開所得後，多數都立刻表態，願意盡快公開自己的所得，包括捲土重來的考克斯（John Cox），名人詹納（Caitlyn Jenner）與聖地牙哥前市長佛康納（Kevin Faulconer）。

綜合記者現場短暫查閱時所記下的內容，紐森夫婦共繳納了71萬2000 元的聯邦與州稅，另外捐贈了10萬元給慈善團體，約占收入6%、為2018年度的四倍。

所得部分，紐森本人因為由副州長升任州長，因此薪水增加至17萬5000元，身為紀錄片導演的妻子珍妮佛則自非營利組織The Representation Project獲得15萬1000元的薪酬。珍妮佛另外自自己名下的製片公司Girls Club Entertainment領取5萬元。

但是夫妻倆人最大筆的來源則是被動收入，包括來自名下餐廳與酒莊的130萬元營收。2018年度才只有77萬5000元。紐森名下的The PlumpJack Group現在由妹妹與表弟經營，且交付信託（blind trust）。

另外，紐森因為撰寫他自己的學習障礙，獲得版稅3萬9000元。紐森夫婦有一筆146元的海外所得，來自珍妮佛名下的信託基金，不過兩人應該沒有海外帳戶。

紐森夫妻共有四名未成年子女，並在2019年搬遷至沙加緬度市郊。他們在馬連縣（Marin County）的舊宅雖然計畫以600萬元出售，但現在尚未賣出，還在以14萬元出租，不過該棟房舍2019年度申報了財損25萬元。紐森另外出售了他與姊妹、父親共同持有的納帕（Napa）地產，分得7萬9000元。

紐森夫婦列舉了28萬8000元的薪資支出，付給在他們宅邸工作的人員，但人數不明。兩人另外繳了6萬9000元的家戶雇傭稅（household employment tax）。