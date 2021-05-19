洛縣9市通過賈斯康不信任案 6城市投票結果即將揭曉

洛杉磯縣檢察長賈斯康被羅斯密市議會通過不信任案 。（Getty Image）

羅斯密市（City of Rosemead）是洛杉磯 縣華人聚居社區，包括三位華裔成員的市議會，上周全票通過對洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）的不信任決議案（No confidence）。洛縣城市議會對賈斯康不信任案，增至九城市。預計還有另外六個城市議會，將在18日（周二）晚對賈斯康進行不信任投票 。

羅斯密對賈斯康的不信任投票，由市議員李志（Steven Ly）提議、市長勞朱嘉儀（Polly Low）、副市長鄧樹燦（Sean Dang）和其他兩位市議員全部投下贊成票。

羅斯密市議會通過對洛縣檢察長賈斯康不信任案 。（市府官網）

決議案指出，羅斯密市府高度重視城市安全和保護社區，擁有預防和減少社區犯罪活動的公共安全政策的歷史。然而，洛杉磯縣檢察長賈斯康在2020年12月簽發了一系列特別指令20-06、20-07和20- 08，包括取消了對任何輕罪、一般重罪或非暴力重罪犯的現金保釋制度，要求拒絕或免除多項輕罪指控，包括入侵、擾亂平靜、犯罪威脅、擁有毒品和工具，在藥物酒精影響下，在公眾場合鬧事和抵抗逮捕，以及刪除了一些具針對性的宣判加刑功能，包括「三振出局」、幫派組織等。

決議案表示，賈斯康發布的某些特別指令，與現行的議會立法或選民公投制定的加州 法律相抵觸，這些法律可以預防和起訴犯罪，並且保護公眾。賈斯康發布的上述特別指令，破壞了立法和公投倡議的程序，升高了公眾安全的風險。地方檢察長重組或修改的政策，必須與加州法律保持一致，並以合理的意圖和優先次序發布，旨在增強公共安全，並且保護公眾和受害者的權利。

綜上所述，羅斯密市議會在11日通過和批准了對洛杉磯縣檢察長賈斯康不信任決議案，並指示工作人員將該決議案轉交給相關部門和組織。羅斯密市議會堅持認為，洛杉磯縣檢察長必須遵守加州法律，無論是加州議會還是加州選民公投制定的法律，並且不得發布任何與這些法律相抵觸的特別指令。

迄今為止，除羅斯密市之外，還有阿蘇薩（Azusa）、蘭卡斯特（Lancaster）、拉米拉達（ La Mirada）、惠提爾（Whittier）、比佛利山（Beverly Hills）、畢柯立維拉（Pico Rivera）、柯汶那（Covina），聖塔克拉麗塔（Santa Clarita），都對賈斯康投下了不信任決議案。 此外，預計還有另外六個城市議會，將在18日（周二）晚對賈斯康進行不信任投票。

但是，賈斯康的發言人薩博（Max Szabo）則有不同的看法。 他說，這些指示的重點是「修復旋轉門，這是我們當前的刑事司法系統。」您必須記住，在賈斯康就職之前，儘管實施嚴刑峻法打擊犯罪，但洛杉磯縣人均監獄囚獄人數，超過了加州58個縣中的56個。