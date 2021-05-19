我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

洛縣9市通過賈斯康不信任案 6城市投票結果即將揭曉

記者丁曙／羅斯密報導
洛杉磯縣檢察長賈斯康被羅斯密市議會通過不信任案 。（Getty Image）
洛杉磯縣檢察長賈斯康被羅斯密市議會通過不信任案 。（Getty Image）

羅斯密市（City of Rosemead）是洛杉磯縣華人聚居社區，包括三位華裔成員的市議會，上周全票通過對洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）的不信任決議案（No confidence）。洛縣城市議會對賈斯康不信任案，增至九城市。預計還有另外六個城市議會，將在18日（周二）晚對賈斯康進行不信任投票

羅斯密對賈斯康的不信任投票，由市議員李志（Steven Ly）提議、市長勞朱嘉儀（Polly Low）、副市長鄧樹燦（Sean Dang）和其他兩位市議員全部投下贊成票。

羅斯密市議會通過對洛縣檢察長賈斯康不信任案 。（市府官網）
羅斯密市議會通過對洛縣檢察長賈斯康不信任案 。（市府官網）

決議案指出，羅斯密市府高度重視城市安全和保護社區，擁有預防和減少社區犯罪活動的公共安全政策的歷史。然而，洛杉磯縣檢察長賈斯康在2020年12月簽發了一系列特別指令20-06、20-07和20- 08，包括取消了對任何輕罪、一般重罪或非暴力重罪犯的現金保釋制度，要求拒絕或免除多項輕罪指控，包括入侵、擾亂平靜、犯罪威脅、擁有毒品和工具，在藥物酒精影響下，在公眾場合鬧事和抵抗逮捕，以及刪除了一些具針對性的宣判加刑功能，包括「三振出局」、幫派組織等。

決議案表示，賈斯康發布的某些特別指令，與現行的議會立法或選民公投制定的加州法律相抵觸，這些法律可以預防和起訴犯罪，並且保護公眾。賈斯康發布的上述特別指令，破壞了立法和公投倡議的程序，升高了公眾安全的風險。地方檢察長重組或修改的政策，必須與加州法律保持一致，並以合理的意圖和優先次序發布，旨在增強公共安全，並且保護公眾和受害者的權利。

綜上所述，羅斯密市議會在11日通過和批准了對洛杉磯縣檢察長賈斯康不信任決議案，並指示工作人員將該決議案轉交給相關部門和組織。羅斯密市議會堅持認為，洛杉磯縣檢察長必須遵守加州法律，無論是加州議會還是加州選民公投制定的法律，並且不得發布任何與這些法律相抵觸的特別指令。

迄今為止，除羅斯密市之外，還有阿蘇薩（Azusa）、蘭卡斯特（Lancaster）、拉米拉達（ La Mirada）、惠提爾（Whittier）、比佛利山（Beverly Hills）、畢柯立維拉（Pico Rivera）、柯汶那（Covina），聖塔克拉麗塔（Santa Clarita），都對賈斯康投下了不信任決議案。 此外，預計還有另外六個城市議會，將在18日（周二）晚對賈斯康進行不信任投票。

但是，賈斯康的發言人薩博（Max Szabo）則有不同的看法。 他說，這些指示的重點是「修復旋轉門，這是我們當前的刑事司法系統。」您必須記住，在賈斯康就職之前，儘管實施嚴刑峻法打擊犯罪，但洛杉磯縣人均監獄囚獄人數，超過了加州58個縣中的56個。

加州 洛杉磯 投票

上一則

面臨罷免投票之際 紐森公布上任第一年夫婦收入：170萬

下一則

橙縣19日提前進黃級 商家喜出望外

延伸閱讀

洛縣華裔密集城市議會全票通過不信任洛縣檢察長

洛縣華裔密集城市議會全票通過不信任洛縣檢察長
加州中位數房價再創新高 泡沫化可能性大

加州中位數房價再創新高 泡沫化可能性大
加州護士協會促維持口罩令 要求州政府對CDC新指南說不

加州護士協會促維持口罩令 要求州政府對CDC新指南說不
加州新冠病毒租房援助 含房東和租客

加州新冠病毒租房援助 含房東和租客
加州中位數房價再創新高 泡沫化可能性大

加州中位數房價再創新高 泡沫化可能性大
為減監獄犯人犧牲治安 賈斯康陷困境

為減監獄犯人犧牲治安 賈斯康陷困境

熱門新聞

疫情期間的失業金給不少民眾雪中送炭，讓他們在困境中解決了溫飽問題。（unsplash）

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

2021-05-11 21:10
許多餐廳生意回溫，但失業金優渥導致招工困難。（本報檔案照）

不找工作躺著賺 失業金亂象多

2021-05-13 10:06
Pacific Palisades山火繼續蔓延。（洛縣警局推特）

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

2021-05-16 19:38
67歲的Lyft華人司機勞保羅（右）在搶匪槍口下被搶走錢包和打折鼻梁骨。（視頻截圖）

洛杉磯Lyft華人司機在槍口下被搶錢包打折鼻梁骨

2021-05-14 13:42
為保護四歲女兒，華裔母親衝在危險最前面，不幸當場喪生。（Dahveed Kolodny-Nagy提供）

滑雪意外 34歲華母挺身護4歲女喪命

2021-05-11 02:18
加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（紐森推特）

紐森擬發600元支票刺激經濟 約570萬人受惠

2021-05-11 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」