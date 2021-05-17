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金山亞裔商戶勇追搶匪被打 非裔嫌還回來報仇

司法向「錢」看？聯邦：重罰組織犯罪

記者謝雨珊／洛杉磯報導
比佛利出商人被搶走的50萬元名表，至今未找回。(KTLA)
比佛利出商人被搶走的50萬元名表，至今未找回。(KTLA)

被警方列為黑幫的Rollin' 30s Crips成員的三名非裔男子，3月4日在光天化日之下，在洛杉磯縣著名富人區比佛利山(Beverly Hills)的餐廳Il Pastaio戶外用餐區，搶走一只價值50萬元的Richard Mill腕表，並開槍擊中一名無辜的顧客。但這三名被告落網後，卻被聯邦檢察官起訴，罪名是合謀以搶劫干預商業(conspiracy to interfere with commerce by robbery)，面臨最高20年聯邦刑期，遠高於加州刑法的搶劫罪刑罰。

洛杉磯的搶案多如牛毛，雖然搶走50萬元名表的案例很少，但如果黑幫份子在南洛杉磯搶劫街頭小販，理論上同樣是「干預商業」，但聯邦檢察官不可能會插手。莫非美國司法系統面對富有的被害人時才會特別給力？聯邦檢察官有一套說法。

按加州刑法211條規定，最嚴重的一級搶劫罪，刑期最高是三至九年，與聯邦刑責差別巨大。如果加州的搶劫罪都以聯邦法起訴，20年的最高刑期，會對治安產生什麼樣的影響，令人好奇。

聯邦加州中區檢察官辦公室指出，被告因為合謀以搶劫行為干擾商業活動，面臨聯邦重罪指控，刑期最高可達20年。

為何聯邦檢方選擇插手一樁地方搶劫案？聯邦加州中區檢察官辦公室（洛杉磯）公共資訊官員Ciaran McEvoy表示，聯邦執法人員為調查組織性的黑幫動向，有義務與地方執法單位合作，共同鎖定黑幫組織在各區的犯罪行動。聯邦檢察官起訴地方搶劫案是常見的事。此外，美國憲法中的貿易條款（commerce clause）給予聯邦政府較大的權力，凡是有任何人影響州際商業活動，也可能觸發聯邦管轄權。

洛縣天普分局警佐Richard Lewis表示，他不確定為何此案由聯邦檢察官辦公室接手。不過，根據過往經驗，有些洛縣知名黑幫組織多與敲詐勒索罪（racketeering crimes）脫離不了關係，被認為涉嫌敲詐勒索犯罪行為有關的黑幫成員，均會被聯邦級別執法機構接手處理。Lewis推測，Rollin' 30s Crips應是聯邦積極調查的黑幫組織之一。

本報記者也嘗試聯繫比佛利山警局，至截稿時間前未獲回覆。

根據檢方起訴書，三名黑幫成員分別為20歲的Malik Lamont Powell，18歲的Khai McGhee（綽號Cameron Smith）與30歲的Marquise Anthony Gardon。另有兩名從犯尚未到案。 三人都來自洛杉磯南區。

比佛利山警局向外媒指出，整起案件毫不遮掩，在光天化日下搶劫位於比佛利山中心區的餐廳，不但劫走財物，還危及在場至少40人的安全，並對當地其他人構成威脅。 經過調閱監視器畫面與訪談人數眾多的目擊者後，警方認定共有五人涉案。

被警方列為黑幫的Rollin' 30s Crips成員的三名男子，今年3月在眾目...
被警方列為黑幫的Rollin' 30s Crips成員的三名男子，今年3月在眾目睽睽下搶劫比佛利山的餐廳Il Pastaio。(NBC LA)

加州 洛杉磯 比佛利山

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