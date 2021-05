司法向「錢」看？聯邦：重罰組織犯罪

比佛利出商人被搶走的50萬元名表,至今未找回。(KTLA)

被警方列為黑幫的Rollin' 30s Crips成員的三名非裔男子,3月4日在光天化日之下,在洛杉磯 縣著名富人區比佛利山 (Beverly Hills)的餐廳Il Pastaio戶外用餐區,搶走一只價值50萬元的Richard Mill腕表,並開槍擊中一名無辜的顧客。但這三名被告落網後,卻被聯邦檢察官起訴,罪名是合謀以搶劫干預商業(conspiracy to interfere with commerce by robbery),面臨最高20年聯邦刑期,遠高於加州 刑法的搶劫罪刑罰。

洛杉磯的搶案多如牛毛,雖然搶走50萬元名表的案例很少,但如果黑幫份子在南洛杉磯搶劫街頭小販,理論上同樣是「干預商業」,但聯邦檢察官不可能會插手。莫非美國司法系統面對富有的被害人時才會特別給力?聯邦檢察官有一套說法。

按加州刑法211條規定,最嚴重的一級搶劫罪,刑期最高是三至九年,與聯邦刑責差別巨大。如果加州的搶劫罪都以聯邦法起訴,20年的最高刑期,會對治安產生什麼樣的影響,令人好奇。

聯邦加州中區檢察官辦公室指出,被告因為合謀以搶劫行為干擾商業活動,面臨聯邦重罪指控,刑期最高可達20年。

為何聯邦檢方選擇插手一樁地方搶劫案?聯邦加州中區檢察官辦公室(洛杉磯)公共資訊官員Ciaran McEvoy表示,聯邦執法人員為調查組織性的黑幫動向,有義務與地方執法單位合作,共同鎖定黑幫組織在各區的犯罪行動。聯邦檢察官起訴地方搶劫案是常見的事。此外,美國憲法中的貿易條款(commerce clause)給予聯邦政府較大的權力,凡是有任何人影響州際商業活動,也可能觸發聯邦管轄權。

洛縣天普分局警佐Richard Lewis表示,他不確定為何此案由聯邦檢察官辦公室接手。不過,根據過往經驗,有些洛縣知名黑幫組織多與敲詐勒索罪(racketeering crimes)脫離不了關係,被認為涉嫌敲詐勒索犯罪行為有關的黑幫成員,均會被聯邦級別執法機構接手處理。Lewis推測,Rollin' 30s Crips應是聯邦積極調查的黑幫組織之一。

本報記者也嘗試聯繫比佛利山警局,至截稿時間前未獲回覆。

根據檢方起訴書,三名黑幫成員分別為20歲的Malik Lamont Powell,18歲的Khai McGhee(綽號Cameron Smith)與30歲的Marquise Anthony Gardon。另有兩名從犯尚未到案。 三人都來自洛杉磯南區。

比佛利山警局向外媒指出,整起案件毫不遮掩,在光天化日下搶劫位於比佛利山中心區的餐廳,不但劫走財物,還危及在場至少40人的安全,並對當地其他人構成威脅。 經過調閱監視器畫面與訪談人數眾多的目擊者後,警方認定共有五人涉案。