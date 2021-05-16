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慈母照料癱兒 34年不離棄 母子倆用「密碼」溝通

記者王若然／阿罕布拉市報導
王阮佩雲（左）與兒子王文政。（記者陳開／攝影）
王阮佩雲（左）與兒子王文政。（記者陳開／攝影）

生活正常的家庭無法想像需要照顧癱瘓病人的生活，而癱瘓對於任何人來說，都是恐懼、絕望或生不如死的體驗。南加州華人王文政34年前在一場車禍中全身癱瘓，她的母親王阮佩雲照顧兒子34年從未放棄，教會兒子用摩斯密碼與人交流，王文政也逐漸走出陰霾，性格變得開朗活潑。

王阮佩雲如今年近八旬，頭髮花白，精神很好，去年年初丈夫去世，目前她與兒子生活在一起。她說，每天的時間大部分都是在照顧兒子。包括早上陪他做不同類型的復健，每一種器材鍛鍊需要30分鐘左右，保持兒子全身肌肉不至於退化萎縮。此外，王阮佩雲每天會為王文政閱讀聖經等書籍。她說，兒子有時聽有聲書很入神，甚至忘了吃飯。王阮佩雲稱自己目前的生活「平安、喜樂」。

親情勝過醫藥 性格變開朗

王文政在30多年前發生車禍時，被醫生診斷為植物人。王阮佩雲說，當時兒子的腦神經被切斷了很多，包括眼神經、肌肉神經。唯一還健康的是耳神經，因為耳神經位於腦部較深位置。在慈母34年的精心照顧下，王文政性格變得開朗積極，超乎一般人對癱瘓病人的認知。

為了更好地開展交流，王阮佩雲教會了兒子一整套摩斯密碼；王文政通過按發聲器、長短音來表達英文字母。王阮佩雲說，兒子有次按鈴發出SOS的信號，另一次他用摩斯密碼打出SOS的求救信號，嚇壞了王阮佩雲，結果只是他與母親開了一個玩笑。

王阮佩雲和丈夫來自台灣，到美國後，丈夫在餐館打工，支撐一家人生活。王文政出車禍時，一家人包括王阮佩雲的小女兒都生活在德州。對於王阮佩雲來說，她永遠不會忘記那個大雨滂沱的夜晚，當時警察來敲門，說王文政出了車禍。她不相信，說兒子開車很小心，不會是他。直到警察二次造訪，報出了王文政的車牌號，小女兒說「是哥哥的車。」她才反應過來，火速趕往醫院。

王阮佩雲在ICU加護病房，看到了血肉模糊的兒子。當時他陷入昏迷，全身血壓、體溫均不正常，只能靠呼吸機維持。王阮佩雲形容，重傷的兒子如機器人般，只能靠各種儀器維持生命。醫師也告知，王文政的生命很弱，要渡過危險期很難。她說，當時的想法是兒子要是走了，她也不活了。

搏鬥死神1個月 奇蹟生還

王文政與死神搏鬥了一個月後，奇蹟生還，卻也被醫生診斷為植物人。他在車禍前成績優異，立志做外科醫生。王阮佩雲無法接受兒子變成植物人的現實。她說，當時在醫院給兒子播放他喜歡的相聲，兒子的嘴角會動。出院後，王阮佩雲開始了幫助王文政康復的漫漫長路。

在教會的幫助下，1988年王阮佩雲帶著兒子搬來南加州。起初他們住在合租房，為了找到適合照顧兒子的房子，整整找了兩年。她說，要找沒有樓梯的平房，門口還要方便輪椅進出。後來，王阮佩雲終於在阿罕布拉市找到了合適的房子，在其父母、弟妹的資助下付了房子首款。

剛來南加州時，如何照顧兒子也成了難題。起初打算將兒子送到療養院，但是，療養院的護士一人照顧30張病床，很難面面俱到。於是她用一個月時間，每天早上九點到晚上九點到療養院學習醫護照顧。學成後，她將兒子接回家悉心照顧。此外，王阮佩雲還學習了針灸療法為兒子治療。

用摩斯密碼 感謝母親

王文政住到家裡後需要做復健，但是復健器材昂貴。王阮佩雲就買來普通運動器材，改造成適合王文政的復健運動器材。現如今，家中已經有七、八個各式各樣的復健器材。30多年來，王阮佩雲每天為兒子做開背、和手腳運動，同時還要準備流食；有一段時間兒子的咽喉吸痰管道有障礙，她就用嘴幫兒子吸痰。

到如今34年過去了，有一年王阮佩雲過生日，王文政用摩斯密碼打出了「媽媽，謝謝你生了我。」

每年母親節，公益團體佳音社都會主辦「慈母手中線」，弘揚母愛、提倡孝道、促進親情，今年30周年慶典，王阮佩雲被評選為非凡母親受到表彰。

車禍 加州 南加

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