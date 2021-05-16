我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3292萬人確診 36.7%民眾已完成接種

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

加州過半人口打疫苗 接種率全美第12高

記者楊青／綜合報導
為推進疫苗注射，各地已取消預約，方便民眾隨時隨地接受新冠疫苗接種。（記者楊青／攝影）
為推進疫苗注射，各地已取消預約，方便民眾隨時隨地接受新冠疫苗接種。（記者楊青／攝影）

到本周末，加州超過半數的居民已至少接受了一劑COVID-19疫苗注射，在全國50個疫苗接種比例最高的州中排名第12位。不過加州的疫苗接種比例不平衡，經濟較發達區域接種率80%左右，經濟欠發達區域只有40%左右。

加州從今年2月開始為民眾提供新冠疫苗免費注射，從醫護人員、65歲以上長者和特殊病患開始，逐漸擴展到食物處理特殊行業人員以及45歲人群、16歲以上人群，最近一周擴展至12歲至15歲人群，初始階段每天大約注射15萬劑疫苗，4月初高峰期，加州平均每天消耗疫苗40萬劑，最近一個月逐漸降低到每天25萬劑。

據加州衛生廳數據，到本周爲止，全加州大約有1960萬人接受了至少一劑注射，其中約38％的加州居民已完全接種疫苗，即打完了兩針輝瑞疫苗或Moderna疫苗，或接種了單劑嬌生疫苗。

根據加州衛生廳報告，在目前已接受疫苗注射的人群中，來自經濟和資訊發達地區的比例，遠遠高於經濟落後和資訊缺乏的區域，主要原因是年長者人群和不諳英語人群以及網路不發達地區人群的資訊較少，很多人不知如何網上預約，或沒有交通工具前往注射站。因此，公共衛生部門最近兩周逐漸取消了大型疫苗注射站，改爲通過地方診所、教會、社區中心、甚至大型餐館停車場為民眾提供注射，同時取消預約，隨到隨打疫苗針。

疫苗 加州 嬌生

上一則

南加慈母照顧癱兒34年 教會兒用摩斯密碼溝通

下一則

台美商會挺台入WHO 連署者送口罩

延伸閱讀

學者：若兒童未接種疫苗 疫情不會終結

學者：若兒童未接種疫苗 疫情不會終結
加州一周平均陽性率降為1.1% 洛杉磯縣接種量冠全州

加州一周平均陽性率降為1.1% 洛杉磯縣接種量冠全州
加州逾半人口至少打一劑疫苗 排名全美第12名 38%打完兩針

加州逾半人口至少打一劑疫苗 排名全美第12名 38%打完兩針
加州自助餐廳3華裔老闆 涉竊員工薪水90萬 被控65罪

加州自助餐廳3華裔老闆 涉竊員工薪水90萬 被控65罪
歐洲議會將討論疫苗專利讓渡 預料引發兩極反應

歐洲議會將討論疫苗專利讓渡 預料引發兩極反應
美3億人囤26億疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

美3億人囤26億疫苗 華春瑩斥：朱門酒肉臭

熱門新聞

知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
疫情期間的失業金給不少民眾雪中送炭，讓他們在困境中解決了溫飽問題。（unsplash）

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

2021-05-11 21:10
許多餐廳生意回溫，但失業金優渥導致招工困難。（本報檔案照）

不找工作躺著賺 失業金亂象多

2021-05-13 10:06
加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（紐森推特）

紐森擬發600元支票刺激經濟 約570萬人受惠

2021-05-11 02:20
為保護四歲女兒，華裔母親衝在危險最前面，不幸當場喪生。（Dahveed Kolodny-Nagy提供）

滑雪意外 34歲華母挺身護4歲女喪命

2021-05-11 02:18
銀髮族夫妻離婚，在南加華人社區也很常見。（美聯社）

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

2021-05-07 21:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節
裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾