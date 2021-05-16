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亞市居民反對修建遊民住所：會帶來危險

記者張宏╱亞凱迪亞報導
示威民眾涵蓋男女老幼。（記者張宏╱攝影）
示威民眾涵蓋男女老幼。（記者張宏╱攝影）

「遊民安全了，我們卻危險了！」南加華人城市再掀興建遊民住所之爭，數十名亞凱迪亞（Arcadia）民眾15日在市府、圖書館和市議員家門口舉行遊行示威，反對市府修建遊民住所（Pallet House Tiny Home Shelters），認為此舉只會吸引更多遊民聚集亞市，威脅市民的人身和財產安全。

（影音來源：記者張宏）

聚集人群涵蓋男女老幼，有華人也有其他族裔，大多數是亞市居民。15日他們的遊行路線是市府、圖書館和市議員的住宅。在亞市居住五年的Michael帶著兒子來參加遊行，他表示，看到傳單就來參加，修建遊民住所，只是讓遊民安全，但居民卻不安全，此舉只會吸引更多的遊民，為城市帶來危險。尤其現在亞裔仇恨犯罪猖獗，城市完全可通過提供遊民工作機會的方式來解決遊民問題，希望亞市市議會能停止這個項目，尋求更好的解決方式。

律師劉鳳嵐曾在天普市反修建遊民公寓運動中非常活躍，當日她又出現在亞市反遊民住所的活動上。她表示，自己不是領導者，只是一名義工幫忙。她在天普市反遊民公寓時接觸過很多遊民，這些遊民中多數有酗酒和精神問題，其中還有一些剛從監獄釋放無家可歸的犯人。

她以佛利蒙67歲亞裔女遭28歲遊民性侵案件為例，佛利蒙2019年也信誓旦旦要建遊民公寓，結果遊民來了，市民卻被性侵。難道亞市也希望發生同樣的事情嗎？

在亞市生活八年的杜女士憤怒地表示，政府獎懶罰勤，到底是城市6萬居民安全重要，還是100多名遊民的福利重要？修建遊民住所吸引來更多遊民，他們以後還如何能安心出門散步？發揚愛心要以個人安全為前提，如果出門要擔心被搶劫和強姦，實在無法容忍。他們努力工作繳納那麼多稅，政府有責任解決遊民問題，但不能以威脅居民安全的方式去解決。

數十名亞凱迪亞（Arcadia）民眾15日在市府、圖書館和市議員家門口舉行遊行示...
數十名亞凱迪亞（Arcadia）民眾15日在市府、圖書館和市議員家門口舉行遊行示威，反對市府修建遊民住所（Pallet House Tiny Home Shelters）。（記者張宏╱攝影）

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